San Marino capofila di un progetto di turismo sostenibile

30/07/2020 18:29

Lo stato italiano presenta un tavolo di lavoro per una rete di sviluppo turistico in collaborazione con Emilia Romagna, Marche e oltre 100 sindaci di comuni limitrofi

Il “Progetto di sviluppo del turismo sostenibile” promosso dalla Repubblica di San Marino nasce da un’idea della Segreteria di Stato per il Turismo, con l'appoggio dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (Unwto) e il sostegno del Ministero italiano per i beni e le attività culturali e per il Turismo ed ha l’ambizione di aprire una nuova fase di sviluppo sinergico del turismo di San Marino e dei territori che circondano la repubblica.

Il progetto è il piano al centro dell’attività del Ttt, Tavolo Territoriale per il Turismo, un gruppo di lavoro qualificato che coinvolge lo stato di San Marino, Marche ed Emilia Romagna, 107 comuni e i nove castelli sammarinesi.

Il piano è stato presentato a tutte le componenti, agli stakeholder e alla stampa, dal segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, dal segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, dal sottosegretario al turismo italiano Lorenza Bonaccorsi, dall’assessore per il Turismo dell’Emilia Romagna Andrea Corsini e dal vice presidente del Consiglio Regionale delle Marche Renato Claudio Minardi e dal consulente di parte sammarinese Massimo Feruzzi, della società Jfc. Il segretario generale dell’Unwto Zurab Pololikashvili è intervenuto con un video messaggio.

L’obiettivo del progetto è quello di creare una rete in grado di coordinare un’offerta turistica capace di valorizzare le comuni eccellenze di un territorio vasto, unico e ricco di opportunità di vacanza, eventi, sport e cultura con un approccio innovativo che consenta di condividere valori e ideali, in linea con le indicazioni delle organizzazioni internazionali, che invitano a guardare al futuro del turismo e a renderlo più resiliente e sostenibile e che consenta di generare benefici non solo per le imprese della filiera turistica ma anche per l’intera comunità locale.

Il progetto è innovativo sia per l’approccio metodologico, sia per la scelta di puntare fortemente su un valore comune dell’intero ambito, che è quello che si identifica nell’ambiente e nella natura come trait d’union attraverso il quale si sviluppano percorsi ed itinerari da effettuare in modalità slow e green.