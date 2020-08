Alitalia: confronto con governo e sindacati

03/08/2020 14:00

E’ previsto per il 5 agosto l’incontro della compagnia a proposito del nuovo piano industriale con la ministra delle Infrastrutture e Trasporti e i sindacati di categoria

Alla presenza della ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli e dei sindacati di categoria, si svolgerà il 5 agosto un confronto sul piano industriale di Alitalia. Durante l’appuntamento, che si svolgerà in videoconferenza dalle 12, si esaminerà non soltanto la questione della compagnia a ma anche la situazione generale dell’intero settore del trasporto aereo.

Per la riunione sono state convocate le sigle di categoria confederali mentre non sarebbero state chiamate le associazioni professionali di settore. Per domani è invece previsto un altro incontro al ministero del Lavoro sulla vertenza Air Italy. Per l’occasione, i sindacati hanno indetto una manifestazione che si svolgerà davanti al dicastero di Via Veneto.

L’argomento principale del 5 agosto sarà il nuovo piano industriale che ha coinvolto nelle ultime settimane gli advisor, il governo e i nuovi vertici designati della newco, l’Ad Fabio Lazzerini e il presidente Francesco Caio.

Tra le questioni in esame, il futuro dei dipendenti: la flotta sarà composta da 70 aeromobili, e di conseguena la forza lavoro dovrà essere ridotta. Il governo assicura che non ci saranno tagli e che chi non entrerà nella nuova Alitalia dovrebbe rimanere nel gruppo con la copertura di ammortizzatori sociali e con la possibilità di una ricollocazione in altre società: l’obiettivo dei sindacati è proprio fare luce su questi punti.