Destination Verona, una campagna di promozione per attirare flussi

13/08/2020 16:33

Stanziati 30 milioni di euro in tre anni con interventi per le imprese, le aziende partecipate dell’ente e d’intesa con il sistema delle Camere di Commercio e con la Regione

Destination Verona, è la nuova campagna di promozione provinciale della Camera di Commercio di Verona per comunicare in Italia e all’estero la terra scaligera come meta sicura, accogliente e aperta, Open to your passions, come sottolinea il payoff.

“Con Destination Verona si avvia la stagione di ripartenza dell’economia – afferma il presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello – scandita dal progetto Ri.Ver., Riparti Verona. Sono stati stanziati 30 milioni di euro in tre anni con interventi per le imprese veronesi, per le aziende partecipate dell’ente e d’intesa con il sistema delle Camere di Commercio nazionale e regionale e con la Regione Veneto. La prima misura a partire è quella di supporto al turismo cui l’ente ha destinato 200mila euro”.

“Riconoscibilità, identificazione, internazionalità – dichiara il vicepresidente dell’ente, Paolo Tosi - sono tutti elementi che ci hanno guidato nelle scelte da attuare per riposizionare l’offerta turistica nel nuovo scenario tratteggiato dal covid-19. Il nuovo logo descrive la varietà e ricchezza del territorio, attraverso un pittogramma che rappresenta gli elementi strategici ritenuti più importanti: arte e cultura, enogastronomia, natura e paesaggi. Nell’elaborazione del logo abbiamo così immaginato dei colori vivaci dal forte impatto visivo, utilizzando un lettering che richiama i colori della nostra terra, la pianura, il lago, la montagna, ma anche i colori dei vini, dell’olio o le esperienze di vita all’aria aperta”.

Il posizionamento, rappresentato dal payoff, volutamente in lingua inglese, in quanto rivolto prima di tutto al turismo straniero, è facilmente comprensibile da un pubblico nazionale e internazionale.

“La campagna di comunicazione – aggiunge Silvia Nicolis, componente di Giunta della Camera di Commercio di Verona - è sviluppata con l’obiettivo di mettere in risalto tutti i principali elementi di attrazione turistica della provincia di Verona, che riprende il posizionamento utilizzando la parola Open per raccontare con un semplice termine quanto sia differenziata, variegata e aperta l’offerta turistica veronese”.

La campagna è stata preceduta da quattro webinar di promozione del territorio riservati ad operatori turistici italiani, olandesi, danesi e tedeschi.

“Abbiamo presentato ai giornalisti tedeschi l’offerta turistica del Lago di Garda, articolata in quattro tipi di vacanza – interviene Paolo Artelio, componente di Giunta della Camera di Commercio di Verona -: quella rigenerante (terme, montagna), quella adrenalinica (sport acquatici e mountain bike), la vacanza fun&play (sistema dei parchi) e la vacanza bon vivant (prodotti tipici, degustazioni in cantina, ristorazione d’eccellenza). Vacanze che si possono vivere in ambienti sicuri e in libertà come comunica la nuova campagna Destination Verona”.

L’agenzia di comunicazione Moving, cui è stata affidata la creazione della campagna Destination Verona, ha sviluppato un nuovo sito internet di riferimento del progetto, una piattaforma digitale che racchiude in sé tutta l’offerta turistica del territorio, in grado di informare e guidare, in maniera immediata e facilmente comprensibile. Con l’obiettivo di stimolare un forte cross travel tra le varie destinazioni della provincia, l’agenzia ha ideato e promuoverà un concorso a premi, la cui meccanica è stata pensata proprio per sollecitare gli spostamenti dei turisti in arrivo nella provincia in più località della stessa, attraverso la distribuzione sul territorio di materiale pubblicitario.

“Il piano media di diffusione dei contenuti di comunicazione è stato sviluppato - conclude l’amministratore delegato di Moving, Daniele Moretti - per sfruttare i canali digitali e raggiungere il target di riferimento rappresentato soprattutto dai turisti tedeschi residenti nel Sud della Germania (Baviera e Baden-Wurttemberg) oltre ai Paesi Bassi. Sono stati realizzati un trailer e delle clip video che hanno impegnato l’agenzia in un piano di produzione che ha stabilito un forte contatto con il territorio”.