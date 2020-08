Silversea lancia un nuovo podcast

08/08/2020 10:30

Ospitata da Adam Sachs, S.A.L.T. Lab Radio porta gli appassionati di cibo e bevande nel nuovo programma della compagnia crocieristica

Silversea Cruises ha lanciato il 15 luglio scorso S.A.L.T. Lab Radio, un nuovo podcast a tema gastronomico prodotto con lo stesso spirito del programma pionieristico di bordo Sea and Land Taste. Un’occasione per scoprire gli ecosistemi che ruotano intorno alle proposte culinarie che saranno lanciate a bordo della nuova nave Silver Moon.

Ospitato da Adam Sachs, direttore del programma S.A.L.T. di Silversea ed ex caporedattore della rivista Saveur Magazine, il podcast vede la partecipazione di ospiti speciali. Ogni serie accompagnerà gli ascoltatori nell’approfondimento delle più ricche culture gastronomiche del mondo. La sua ambientazione cambierà in base al posizionamento geografico della nave Silver Moon e del S.A.L.T. programme abbinato alla regione toccata dalla crociera.

Insieme a Sachs, il podcast è coprodotto da Howie Kahn, Rob Corso e Casey Kahn di Free Time Media. "Tutti noi in questi giorni abbiamo bisogno di storie che ci trasportino altrove. Coinvolgeremo esperti locali a terra per guidarci e creare collegamenti con luoghi che vanno oltre le solite chiacchiere su cosa e dove mangiare in quella determinata località, anche se ci saranno molti consigli pratici utili anche per il viaggiatore affamato" - dice Sachs -, "seguiremo il percorso di Silver Moon e ci incontreremo con chef appassionati, enologi, scrittori di cibo e altri esperti per aiutarci ad apprezzare i luoghi che visitiamo attraverso la lente di ciò che crescono e cucinano lì".

Sachs e il team hanno viaggiato abbondantemente per proporre le storie culinarie più coinvolgenti: registrata sul posto, S.A.L.T. Lab Radio vuole consentire agli ascoltatori di seguire il cibo alla sua fonte, di incontrare le persone che preservano le tradizioni culinarie, creandone di nuove, e di insegnare a tutti noi come mangiare in modo più consapevole.Il primo episodio del nuovo podcast è a disposizione gratuitamente su iTunes, Spotify, Google Podcasts e, naturalmente sul blog di Silver Sea.