La Città di Lerici lancia l’evento turistico “I sensi del Mare “

09/08/2020 15:30

Per l'estate 2020,dal 3 agosto al 3 ottobre, un percorso estetico che invita a ritrovare se stessi attraverso l'arte e la cultura

La città di Lerici lancia l’evento turistico per l’estate 2020 “I sensi del mare”, dal 3 agosto al 3 ottobre, con il patrocinio del borgo ligure, della regione Liguria e Lerici Coast.

Il progetto consiste in un percorso estetico attraverso la rinnovata attenzione ai nostri cinque sensi. Un invito ad investire sul nostro essere grazie all’arte e alla cultura. Lerici, città dei poeti, punta a un’idea di purezza, sull’identità mediterranea, sulla dimensione etica e culturale. Artisti, musicisti, studiosi di livello internazionale parteciperanno al progetto che si rivolge al sentire, al vedere, al fiutare, al toccare, ed è un invito ad essere tutti partecipi.

Sarà possibile ammirare i Castelli di Lerici e San Terenzo illuminati fino al 3 ottobre ad nuova luce dall’artista Marco Nereo Rotelli; scoprire i profumi della e nella natura di Maria Candida Gentile; ascoltare e ‘vedere’ una nuova web radio dedicata a Lerici ideata da Alessio Bertallot e ritornare alla magia della scrittura a mano con la presenza del più grande poeta cinese vivente e calligrafo Yang Lian, coadiuvato dallo studioso del Futurismo Guido Andrea Pautasso.

Inoltre, per passare al quotidiano, si potranno ascoltare le problematiche e le risorse del mare raccontate da Giuseppe Costa, Sergio Buttiglieri e Marco Buticchi; per passare alla terra, Oscar Farinetti interverrà sul gusto mediterraneo mentre Carlo Montalbetti e Nando Pagnoncelli racconteranno come la possibilità di vivere in un ambiente più sano dipenda dal senso civico e dal rispetto verso l’altro.

La Galleria Padula, di recente aperta alla città, si trasformerà nella Galleria dei Sensi: un luogo capace di coniugare simultaneamente linguaggi diversi. Una sorta di aria wagneriana accompagna l’opera pensata per questo suggestivo luogo che fu rifugio antiaereo durante il secondo conflitto mondiale.