La ripartenza passa da Discover Italy

05/08/2020 10:22

L'unico e il primo evento di portata nazionale post lockdown ad organizzare un workshop con buyer fisici provenienti da gran parte dell’Europa, a cui si aggiunge un gruppo di virtuali da Usa, Canada, Brasile e Russia. Si tratta di Discover Italy, la cui quarta edizione è in calendario il 16 settembre 2020 a Sestri Levante nell'ex Convento dell'Annunziata. Dedicato all'Incoming Italia, l'appuntamento è focalizzato sul perfect match tra domanda e offerta per una giornata di puro business.



Numerose le istituzioni presenti (tra cui Lombardia, Liguria, Toscana e Piemonte), altre interessate per il 2021 (edizione che si svolgerà il 16 aprile), e poi Camere di commercio, Dmo e consorzi provenienti da tutta italia. Ottime le prospettive anche per la prossima edizione dell’evento, quella di quest’anno è già sold out da oltre un mese.

"La scelta di essere non voler mirare esclusivamente ai numeri - dichiara Paolo Bertagni, presidente di Givi Srl, società organizzatrice dell'appuntamento - di mantenere alta la qualità e soprattutto di costruire l’evento sulle esigenze dei seller evidentemente sta pagando".