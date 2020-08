Il premier Conte: "Le crociere devono ripartire"

05/08/2020 15:15

Il presidente del Consiglio in un'intervista anticipa i provvedimenti del prossimo Dpcm, atteso in settimana, e spiega: "Le navi tornino a viaggiare, il turismo è fondamentale, come le fiere"

“Le navi da crociera devono ricominciare a viaggiare, perché il turismo è un pezzo fondamentale della nostra economia”. Non è Clia a parlare, ma il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte che – in un’intervista al Corriere della Sera – ha citato il comparto del cruise tra quelli che con ogni probabilità vedranno arrivare a brevissimo l’ok alla ripartenza.

E’ infatti previsto entro la fine della settimana il nuovo Dpcm, che seguirà il tavolo tecnico-scientifico in agenda per domani. E che per l’appunto dovrebbe prevedere l’autorizzazione al restart del cruise: non per niente gli armatori stanno in questi giorni scaldando i motori, tra protocolli di sicurezza iper-strutturati e ipotesi di itinerari mediterranei per ricominciare a viaggiare. Conte ha avuto parole di apertura anche nei confronti del settore delle fiere e dei convegni che “dobbiamo far organizzare, perché soltanto in questo modo tutte le attività possono riprendere”.