Tucano, due nuove linee di prodotto su Italia ed Europa

07/08/2020 14:50

L'operatore presenta “Gioielli d’Europa” e “Gioielli d’Italia”, con una ricca selezione di destinazioni di "prossimità". I cataloghi già consultabili online

Una nuova linea di prodotto per valorizzare al massimo questi mesi di forzato turismo di prossimità, senza rinunciare alla scoperta. E’ questa la novità di Tucano Viaggi Ricerca, che arricchisce la sua programmazione con “Gioielli d’Europa” e “Gioielli d’Italia”, con i relativi cataloghi sfogliabili online sul portale del t.o.

“Viaggiare in Italia e in Europa – spiega l’operatore in una nota - è vivere un’emozione simile a quella che si prova sfogliando un libro lasciato per anni su uno scaffale e che attendeva solo il momento giusto per essere letto nuovamente, ripreso, riportato alla luce. Affinché un viaggio arricchisca culturalmente e nell’animo, nel cuore, occorre che sia approntato nei particolari con un’attenta scelta delle località da visitare e degli itinerari da percorrere. Proprio in questa ottica sono nate proposte di viaggio speciali, mai banali, che vanno alla ricerca di luoghi ‘minori’, di angoli poco noti ma perfetti per approfondire una certa curiosità, per scoprire un’Italia ed un’Europa fresche e brillanti, che attendono solo il nostro sguardo”.

Gli itinerari europei del Tucano comprendono Albania, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Germania, Grecia, Isola di Madeira, Isole Azzorre, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Romania, Russia, Scozia, Spagna e Svezia. “Gioielli d’Italia” presenta invece itinerari in Sicilia, Isole Eolie, Isole Egadi, Pantelleria, Ustica, Sardegna, Basilicata, Campania, Puglia, Abruzzo, Lazio, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria.