Le Boat, la programmazione autunnale tra Italia e Francia

22/08/2020 15:06

L'operatore attivo nel noleggio di houseboat propone itinerari nei due Paesi, tra enogastronomia e avventura. Con una promo riservata a chi effettua il booking entro agosto

Una lunga serie di itinerari tra Italia e Francia per l’inizio di una stagione autunnale da vivere in barca. La propone Le Boat, che mette in moto le sue “case galleggianti” dotate di tutti i comfort e in tutta sicurezza, per giorni di navigazione in compagnia dei propri familiari o degli amici.

Tra i prodotti messi sul mercato da Le Boat, tra i player principali del noleggio di houseboat in self drive in Europa (senza necessità di patente nautica), spiccano quelli alla scoperta delle destinazioni votate alla vendemmia e al food: il Bordeaux in Aquitania, i vigneti di Sancerre nella Valle della Loira o quelli del Languedoc, navigando sul Canal du Midi.

“Settembre e ottobre – spiegano da Le Boat - sono mesi ideali per visitare anche altre regioni francesi, come la Camargue, con la selvaggia natura provenzale e il Lot, ideale per gli sport acquatici. Per chi, invece, preferisce restare in Italia, il Veneto con l’intera Laguna di Venezia, così come il Friuli, sapranno deliziare i palati più esigenti con piatti gourmet accompagnati da vini di valore”. L’operatore ha messo in campo, per spingere al meglio la sua programmazione, anche una promozione che prevede fino al 20% di sconto per il booking fino al 31 agosto.