Airbnb, il corto raggio spinge la ripresa del turismo

19/08/2020 12:22

Spostamenti interregionali sì, ma entro le 4 ore di viaggio. Crescono maggiormente i guadagni degli host dell’entroterra

Vacanze sì, ma non lontano da casa. Che l’estate del 2020 sarebbe stata un’estate italiana lo si sapeva: nel mese di maggio il numero di italiani che ipotizzava una vacanza senza lasciare il Paese si collocava intorno all’82% sul totale dei viaggiatori Airbnb. Dato confermato dalle prenotazioni effettuate ad oggi, che vedono un’importante sinergia tra domanda e offerta domestiche, con il numero di italiani che prenota un alloggio Airbnb in Italia per l’estate più che raddoppiato rispetto alla stagione 2019.

La novità della stagione è il turismo di prossimità, che spinge gli italiani a ricercare tutte quelle destinazioni raggiungibili entro le quattro ore di viaggio da casa.

Ecco la classifica delle destinazioni a corto raggio preferite dagli italiani:

- Costa Etrusca

- Liguria

- Trentino - Alto Adige

- Lago di Como

- Sardegna

E se è il turismo di prossimità a guidare la ripresa della stagione estiva 2020, gli host dell’entroterra sono quelli che vedono una maggiore crescita percentuale dei guadagni anno su anno rispetto alle città. Dai dati emerge infatti un boom delle prenotazioni nell’entroterra, in forte crescita rispetto al 2019 e soprattutto sulle classiche mete di mare o montagna.

Gli host dell’entroterra toscano registrano il +140% nei ricavi degli alloggi, tendenza confermata anche per quanto riguarda la campagna del Lazio (+124%), della Lombardia (+59%) e del Piemonte (+56%). Per quanto riguarda la Toscana, in particolare, colpisce la crescita della provincia di Firenze (+128%) rispetto al capoluogo, che soffre ancora a causa di un'importante mancanza di turisti internazionali.

In generale rispetto alle stime di maggio si parla anche di ripresa del turismo internazionale, con un forte recupero rispetto agli scorsi mesi del corridoio tedesco (che si posiziona invariato rispetto allo scorso anno, di quello svizzero (in crescita rispetto al 2019) e di quello inglese: è proprio Londra infatti la città che ha registrato il maggior numero di prenotazioni in Italia su Airbnb.

Guardando alla classifica delle mete italiane più prenotate dagli stranieri, la Sardegna si posiziona quest’anno al primo posto, seguita dalla Sicilia, la Costa Etrusca, il Salento e Roma.