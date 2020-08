La Sicilia riscopre il turismo “di vicinato”

24/08/2020 15:06

Property Managers Italia lancia il progetto rentinitaly.it "risposta made in Italy ai gruppi internazionali quali Booking.com, Airbnb, Expedia", dice il presidente Bettanin

La Sicilia senza stranieri riscopre il turismo “di vicinato”: la pandemia ha quasi azzerato le presenze internazionali, che negli anni scorsi avevano registrato un vero e proprio boom, e l'isola riscopre i turisti locali.

“C'era stata una timida ripresa del turismo straniero per luglio e agosto, ma ora le nuove ordinanze anti Covid previste dalla Regione Sicilia per gli arrivi dall'estero allontanano ancora di più i turisti stranieri: si prospettava un buon settembre, ma non sarà così, stanno cominciando ad arrivare di nuovo cancellazioni - afferma Angelo Re, associato di Property Managers Italia e amministratore di Rentopolis Sicilia -. La Sicilia ha visto un calo del 50% delle presenze, tante strutture extra ricettive hanno chiuso. Soprattutto quelle gestite artigianalmente, quelle gestite in maniera professionale hanno resistito. Ci auguriamo che la Regione adotti misure a sostegno delle strutture del settore che operano nel rispetto delle regole e con professionalità”.

Per aiutare il turismo residenziale a ripartire e le famiglie provate dal lockdown e dalla crisi economica causata dalla emergenza sanitaria, Property Managers Italia ha lanciato l'iniziativa “Una casa per gli italiani”: soggiorni in appartamenti e ville con sconti dal 20% in su e con l'omaggio di una polizza assicurativa sanitaria denominata "un medico in valigia" (grazie ad un accordo raggiunto da Pmi con Europ Assistance Italia, la care company del Gruppo Generali). In Sicilia hanno aderito molti Property Managers, tra cui anche strutture di pregio, a prezzi ribassati. Le offerte sono raccolte sul nuovo sito rentinitaly.it, progetto pilota creato da Pmi.

“L'80% delle strutture che aderiscono sono al mare, ma c'è anche l'entroterra, una zona dell'isola da riscoprire: questo progetto può fare da trampolino di lancio per l'entroterra siciliano, oggi meno conosciuto. La bellezza delle Sicilia è che in due ore si passa dalla montagna con la neve al mare e qui si possono ritrovare tutte le civiltà del Mediterraneo", commenta Re.

"Il progetto rentinitaly.it è l'iniziativa dei property managers per aiutare un settore, quello del turismo residenziale, che è stato tagliato fuori da tutte le misure prese a livello nazionale e locale - aggiunge Stefano Bettanin, presidente di Pmi -. E' la risposta made in Italy ai gruppi internazionali quali Booking.com, Airbnb, Expedia".