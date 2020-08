Caldana Europe Travel: programmazione ampliata per settembre ed ottobre

27/08/2020 15:11

Il t.o. prevede partenze aggiuntive e anche itinerari nuovi rispetto al catalogo Viaggi Guidati Special 2020, tutti dedicati all'Italia

Dopo un’estate in buona parte all’insegna dei tour in Italia, Caldana Europe Travel prevede una programmazione ampliata per i mesi di settembre ed ottobre, con partenze aggiuntive e anche itinerari nuovi rispetto al catalogo Viaggi Guidati Special 2020, tutti dedicati al nostro Paese.

I più gettonati a detta del t.o. sono: il Grand tour della Puglia, Matera Alberobello e i Borghi della Basilicata, il Tour Sicilia, il Tour Calabria, il tour Nel Paese del Sole con Napoli e la Costiera Amalfitana, i tour dedicati alla Tuscia, alla Toscana, all’Umbria Medioevale e il Dolci Marche, il classico Roma Città Eterna, e il nuovo tour dell’Isola d’Elba.

Non manca il Trentino, focus di specializzazione per l’operatore, con programmi specifici dedicati al foliage autunnale.

Nel frattempo è in lavorazione la nuova programmazione per la stagione invernale.