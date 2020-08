Sardegna: "L'intesa su tamponi deve essere vincolante per tutte le Regioni"

27/08/2020 17:34

Il governatore Solinas ha fatto presente che la tratta Olbia-Civitavecchia non è la più trafficata, ci sono prima la Olbia-Livorno e poi la Porto Torres-Genova

La richiesta della Sardegna sul tema tamponi e trattamento dei casi positivi da covid-19 è che sia vincolante per tutte le Regioni e non solo per il Lazio. Secondo quanto si legge su Ansa, per il governatore Christian Solinas, "il sistema dei controlli deve coinvolgere tutto il territorio nazionale nei luoghi dove la gente circola. E' inutile che facciamo i tamponi a chi viaggia sulla Olbia-Civitavecchia e poi qui arrivano da tutta Italia senza precauzione. Se qualcuno vuole fare della Sardegna un caprio espiatorio noi non lo permetteremo".

Solinas ha fatto presente che la tratta Olbia-Civitavecchia "non è neppure la più trafficata, c'è prima Olbia-Livorno e poi Porto Torres-Genova. Quindi non vedo perchè l'accordo dovrebbe riguardare solo il collegamento con il Lazio".

Dal canto suo la Sardegna ha avanzato al Governo "le sue condizioni" per una intesa, il che vuol dire: "controlli sotto l'egida e a carico del Governo, tampone rapido per tutti i passeggeri di navi e aerei verso l'isola e un protocollo per il rientro in sicurezza dei positivi a casa loro; in caso di quarantena in Sardegna, infine, essa dovrà essere a spese del Governo", ha detto.