Fiavet Veneto: "La media di vendita varia dal 20 al 30%"

28/08/2020 11:00

Il presidente Giancarlo Reverenna non nasconde le incertezze per la stagione invernale. "Forse ci avvicineremo al 10% a parità di periodo del 2019, in virtù di elementi, non chiari, tipo quali Paesi si potranno frequentare e se saranno raggiungibili" - di Stefania Vicini

Una media di vendita che varia "dal 20 al 30%" è il bilancio che, ad oggi, Giancarlo Reverenna, presidente Fiavet Veneto, può tracciare sulla stagione estiva ancora in corso, ma ovviamente, come precisa a Guida Viaggi, "ciò dipende dai luoghi in cui sono ubicate le varie agenzie nella nostra Regione".

Interpellato su quelle che potranno essere le prospettive per la stagione invernale, il presidente non usa mezzi termini ed afferma deciso: "Al momento zero o forse ci avvicineremo al 10% a parità di periodo del 2019, ciò in virtù anche di altri elementi, ad oggi non noti e chiari, tipo: quali Paesi si potranno frequentare e se saranno raggiungibili vista la cancellazione di molti voli e quindi l'impossibilità di garantire il viaggio in andata e ritorno", spiega.

Le domande in adv

Entrando nel merito di quelle che sono le richieste che ricevono le adv in questo momento, non soprende il fatto che, "in termini emotivi" le domande avanzate dalla clientela vertano sul "dove, come e se son tranquilli nella frequentazione dei luoghi proposti non solo per l'esposizione potenziale a focali di covid, ma anche nella fase di rientro se sono oggetto di quarantene, tamponi ecc..., in realtà da una decina di giorni la domanda è praticamente azzerata, per settembre o ottobre, stiamo chiudendo quanto concluso e prenotato in gennaio e prima parte di febbraio".

Come cambia il modo di lavorare

Ovviamente il periodo attuale ha avuto un impatto molto forte sul comparto agenziale, anche in termini di cambiamento delle modalità operative o di relazione con il cliente. Un tema che sta a cuore a Reverenna, che conta di poterlo trattare "tra un mese quando avremo la reale incidenza dei valori espressi, certo è che questo 'fattaccio' comporta e comporterà un ridisegno di tutto il mondo del turismo sia nei rapporti di fliera sia nella costruzione del rapporto con il cliente, elemento principale di sviluppo delle nostre attività". A suo dire "dobbiamo ritornare a metterlo al centro sia degli interessi di prodotto, sia dal punto di vista del ridisegno normativo delle professioni per poter tutelare i servizi ad esso dedicati e garantire lo sviluppo del nostro Paese - afferma -, sotto anche il punto di vista di crescita e di sviluppo positivo e proattivo specie in termini di Pil. Ciò accadrà solo se il riconoscimento dei ruoli e competenze sarà reale e non ci sarà chi istuzionalmente o con varie furbizie associative vorrà sostituirsi ai professionisti del settore, per tutti dovrà valere il principio per il quale stesso mercato, stesse regole".

I numeri delle adv venete

Numeri alla mano, ad oggi le agenzie presenti in Veneto sono circa 1.000, "noi ne rappresentiamo circa il 25%", asserisce il presidente. Alla domanda su quante svolgano attività incoming, si ha che circa "dal 5 all'8% delle agenzie hanno una programmazione incoming a vario prodotto, come ricettivisti puri o programmazione diversa dal culturale e città d'arte, al turismo attivo, all'enogastronomico o altro".

Ad oggi non è aumentato il numero di punti vendita che si sono dedicati a questo tipo di attività, "anzi semmai il loro volume d'affari si è sensibilmente ridotto, perchè chi opera tradizionalmente nell'incoming lo fa con clientela straniera, specie di lingua tedesca, nostro mercato tradizionale, che in questo momento è completamente assente o ridotto sensibilmente fino ad una riduzione pari all'80% dei flussi da parte dei Paesi europei. Si salva parzialmente il Lago di Garda, che, essendo notoriamente una provincia aggiunta della Baviera, è più facilmente raggiungibile, specie nel mese di agosto, pertanto è riuscita ad avere buone soddisfazioni di riempimento".

Stefania Vicini