In barca, per scoprire il Tigullio e le Cinque Terre

28/08/2020 16:40

"Per il prossimo anno dei lunch box da proporre alla clientela che effettua tour in barca", spiega Giorgio Mussini

Per chi vuole riservare un tour in barca nel Golfo del Tigullio e Paradiso ed arrivare anche fino alle Cinque Terre, Giorgio Mussini offre un servizio di noleggio e locazione di sei diverse tipologie di imbarcazione tra gozzi, gommoni e lance, tra cui il modello Utility Portofino 7.48 e Paraggina Tender Line, direttamente costruite dal cantiere nautico di proprietà.

Partendo da Portofino o da Santa Margherita, Rapallo e Camogli , con o senza skipper, si possono toccare tutte le parti più suggestive della costa ligure visitando Santa Margherita, Paraggi, Portofino, San Fruttuoso, Camogli e Punta Chiappa, fermandosi su richiesta del cliente per fare il bagno e fare snorkeling.

“L’estate rispetto alle previsioni non è stata negativa - fanno sapere dall’azienda - stiamo pensando di mettere a noleggio il prossimo anno anche la nostra imbarcazione Corvetta 24 e di proporre a bordo dei lunch box in collaborazione con il nostro ristorante che si trova sulla marina di Portofino in Calata Marconi. Puntiamo molto sulla personalizzazione delle esperienze, sulla Paraggina per esempio offriamo a bordo, incluso nel prezzo, un aperitivo con frutta, focaccia e bottiglia di Bellavista e grazie al Bluetooth di bordo gli ospiti possono ascoltare .la musica che preferiscono”.

La società che espleta il servizio di noleggio e locazione barche sarà presente a Discovery Italy il 16 settembre a Sestri Levante.