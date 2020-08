Newco Alitalia: si fa qualche passo in avanti

31/08/2020 14:12

Raggiunto l'accordo sulle dimensioni del consiglio di amministrazione. Però, il tempo stringe e si fa presente che la nuova compagnia deve partire entro metà settembre

Nuova Alitalia, la bozza del decreto per la costituzione della newco è sui tavoli dei ministri dell’Economia, Trasporti, Sviluppo economico e del Lavoro. A riportarlo è il Corriere della Sera sulla base di quanto rilasciato da due diverse fonti ministeriali. A loro dire è stato raggiunto un accordo sulle dimensioni del consiglio di amministrazione. Però, il tempo stringe e si fa presente che la nuova Alitalia deve partire entro metà settembre.

A detta delle fonti, il nodo principale, è la natura della società. Secondo quanto trapelato i tecnici ministeriali avrebbero fatto presente che conviene procedere con una newco che agisca subito come una compagnia aerea a tutti gli effetti. Il che vuol dire non occuparsi solo della stesura del piano industriale e interlocuzioni con la Commissione europea, ma affrontare anche i temi in vista dell’avvio delle operazioni. Tra cui accordo sindacale sul contratto di lavoro, alleanze internazionali, flotta solo per citare qualche esempio.

Per farlo, a.d. e presidente della compagnia devono scegliere la squadra di dirigenti, cioè 7 o 8 professionalità che dovranno prendersi in carico le questioni che non possono essere delegate agli advisor, Deloitte, Grimaldi e Oliver Wyman, spiega il Corriere. Da qui si deduce che il management deve poter assumere subito qualcuno che si occupi dei settori chiave quali network, vendite, alleanze, legale, finanze, flotta, personale e relazioni industriali per negoziare il nuovo contratto di lavoro con i sindacati.

A quanto dicono le fonti ministeriali, nei prossimi giorni saranno scelti anche i membri del Consiglio di amministrazione della newco, con la nomina di altri cinque, oltre all'a.d. e al presidente.

Secondo gli esperti sarebbe il caso di non aspettare oltre metà settembre per avviare la nuova Alitalia, a fronte anche del fatto che gli altri vettori sono in azione, tra low cost e vettori tradizionali, che stanno definendo la winter.