Ristoranti internazionali a bordo di Norwegian Cruise Line

05/09/2020 10:30

La compagnia crocieristica propone di esplorare il mondo anche grazie alle emozioni del palato

Norwegian Cruise Line propone di esplorare il mondo anche grazie alle emozioni del palato. Con crociere che toccano tutti e 7 i continenti, l’esperienza di viaggio sensoriale ha inizio nei diversi ristoranti di specialità: ecco una selezione dei ristoranti di bordo, spaziando dalla proposta del Sol Levante ai piccanti sapori messicani e alla cucina brasiliana, per un giro del mondo all’insegna di esperienze culinarie.

Teppanyaki: ispirato al Giappone

Per chi ama il Giappone con la sua cultura, Teppanyaki è il posto giusto per unire cena e intrattenimento. Gli chef fanno volare in aria i gamberetti e cucinano carne, pesce e pollo sulle ampie griglie hibachi, preparando ogni singolo piatto direttamente davanti agli occhi dei clienti. Tra le tante specialità è possibile assaggiare un Asuka, filetto servito con gamberi grigliati, accompagnato dal Wasabi Cocktail a base di sakè servito freddo.

Los Lobos: tradizione messicana con un tocco moderno

Il Messico si svelerà con un’autentica cena a Los Lobos, ristorante che celebra i sapori tradizionali in chiave moderna del posto. Si può gustare guacamole fresco preparato al tavolo, per scoprire poi le combinazioni di sapore delle varie proposte a menù: dai margarita preparati artigianalmente alla carne asada marinata nella tequila con peperoncino guajillo, fino al gelato al cioccolato Ibarra con crema al dulce de leche. E per chiudere la cena da Los Lobos, un bicchiere di tequila premium invecchiata nella distilleria messicana Patrón.

Moderno Churrascaria: cibo e samba

La steakhouse brasiliana Moderno Churrascaria, che deve il suo nome alle tipiche rosticcerie sudamericane, nate dai bracieri (churrascos) che i cowboys del Brasile meridionale improvvisavano per condividere il cibo e stare in compagnia intorno al fuoco. Nella steakhouse di Ncl, si potrà gustare carne di manzo, maiale, agnello e pollo, tagliata direttamente al tavolo e cucinata a fuoco lento sulla griglia. Altra specialità è la Picanha, il tipico taglio brasiliano del controfiletto, per chiudere poi con la classica Caipirinha, il cocktail nazionale brasiliano.

Food Republic: sapori esotici da tutto il mondo

Per chi preferisce spaziare tra le cucine del mondo, c’è il Food Republic, col suo mix di sapori e culture. In un unico ristorante, è possibile scoprire il Perù, con una versione rivisitata di ceviche, oppure la Cina, il sud-est asiatico o il Giappone, scoprendo la varietà gastonomica di ogni paese.