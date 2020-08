Salento, agosto positivo ma dubbi su settembre

31/08/2020 17:25

Alcuni operatori del turismo locale sono soddisfatti per i risultati di agosto ma temono una contrazione per settembre viste le incertezze sulla pandemia e sugli arrivi dall'estero

I risultati del turismo di agosto in Salento sono al di sopra delle aspettative, ma alcuni operatori sono incerti sul mese di settembre, come Andrea Montanari, del gruppo Vestas Hotels & Resort: “Agosto è andato meglio rispetto alle aspettative, anche se con prenotazioni molto sotto data e con finestre di uno o due giorni", ha dichiarato Montanari. "Abbiamo comunque avuto delle buone richieste sino al fine settimana scorso. L’ultima settimana è stata in discesa, eravamo arrivati anche all’80-90 per cento di occupazione nelle due settimane centrali, ora abbiamo quasi dimezzato l’occupazione. Si tratta di clientela italiana, individuale, ad eccezione di qualche gruppo nella fascia media. Purtroppo non ci aspettiamo un settembre roseo, eccezion fatta per la prima parte del mese, in virtù del campionato europeo di pallavolo under 18 che ci si svolgerà a Lecce, poi è tutto in calo”, ha aggiunto Montanari.

Ha qualche preoccupazione sul proseguimento della stagione anche Damiano Reale del Vivosa Apulia Resort di Ugento: “Agosto è stato buon mese, compatibilmente con la capienza massima che ognuno si era prefissato", ha dichiarato Reale. "Noi avevamo il 70 per cento di capienza massima rispetto al totale, l’abbiamo raggiunta e avremmo riempito tutto anche se avessimo disposto della totalità dei posti. Purtroppo, però, agosto non basta, a fronte di un settembre senza stranieri e di un luglio al 50 per cento. Quindi, bene agosto, per come si sono messe le cose; anche se era ovvio che gli italiani sarebbero venuti nel Salento, dove il rapporto qualità prezzo è migliore. Ora, bisogna capire se il covid ci lascerà riprendere a lavorare con l’estero. Si preannunciano tempi duri, non solo per quel che riguarda i turisti stranieri, ma anche il turismo congressuale. Del resto, le imprese che fanno turismo di gruppo preferiscono non programmare o richiedono grande flessibilità e noi questa flessibilità non possiamo garantirla. Ecco perché guardiamo al futuro con un po’ preoccupazione”, ha concluso Reale.

Più ottimista su settembre il presidente di Federalberghi Lecce, Raffaele De Santis: “Fino al 23 agosto c’è stato il tutto esaurito in qualsiasi struttura: b&b, case vacanze, villaggi, alberghi, resort", ha riferito De Santis. "Anche nell’ultima settimana si è fatto fatica a trovare disponibilità nelle strutture delle località balneari. Siamo stati aiutati sia dal bel tempo sia dal fatto che molti italiani che non sono andati all’esterno hanno scelto la Puglia e il Salento come destinazione. Secondo uno studio condotto da Puglia Promozione - ha continuato De Santis - il 44 per cento di chi ha manifestato l’intenzione di venire in Puglia aveva dichiarato di voler venire ad agosto e il 33 per cento nella prima quindicina di settembre. Questo ci fa sperare in un allungamento della stagione. Se pensiamo a come si erano messe le cose sul fronte delle prenotazioni di giugno, è un risultato straordinario. Del resto, molti erano fiduciosi, perché durante la stagione si sentiva che in altre località, soprattutto estere, c’erano problemi. Molti hanno preferito restare in Italia, scegliendo la Puglia, anche perché è la regione che sotto l’aspetto della sicurezza dà maggiori garanzie”, ha concluso De Santis.