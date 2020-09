Fiavet Lombardia: "Un'estate da dimenticare"

02/09/2020 08:33

"Tante richieste – pardon – tante informazioni, ma prenotazioni quasi zero", afferma il presidente Maderna. Su voucher e buoni vacanza, "meglio stendere un velo pietoso, pochissimi utilizzi e con fatica" - di Stefania Vicini

"E’ stata un’estate da dimenticare". Non usa mezzi termini Luigi Maderna, presidente di Fiavet Lombardia, nel commentare la stagione ancora in corso. Il motivo è di facile intuizione, "tante richieste – pardon – tante informazioni, ma prenotazioni quasi zero - racconta a Guida Viggi -. Se non succede qualche cosa a livello mondiale (tipo scoperta di un vaccino valido) credo che quest’inverno ripeteremo l’estate. Purtroppo mancano le destinazioni sicure", afferma.

Cosa chiede il mercato è presto detto, "i nostri clienti vogliono destinazioni sicure e accessibili e strutture che garantiscono alti livelli di rispetto delle misure imposte dalle leggi", prosegue il presidente.

Interpellato sui voucher e sui buoni vacanza, anche in questo caso il commento è netto: "Meglio stendere un velo pietoso: tante richieste di informazioni, pochissimi utilizzi e con fatica; del resto - fa presente - se sono stati stanziati 2,4 miliardi, richiesti 600mila euro e sembra che solo 200mila euro siano stati utilizzati vuol dire che la formula è poco appetibile - osserva sulla base dei numeri -. Considerando che lo stanziamento è destinato al turismo, mentre il 'fondo emergenza' è limitato (265 milioni) per una platea molto allargata oltre alle agenzie di viaggio, sarà opportuno implementarlo con quanto inutilizzato del fondo voucher".

Il momento è delicato, partendo da ciò il presidente non ha dubbi che "un cambiamento si imporrà". Come Fiavet sono allo studio "nuovi corsi di aggiornamento, per aumentare la qualità, migliorando la professionalità".

E sui nodi ancora da sciogliere, viene fatto presente che "in Lombardia abbiamo nodi duri da districare: urge ridare un assetto logico ai regolamenti regionali, per avere direttori tecnici qualificati e responsabili e personale addetto ai controlli del rispetto delle norme di legge e l’eliminazione dell’abusivismo imperante", afferma Maderna.

