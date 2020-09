Domina, da ottobre ritorno in Mar Rosso

07/09/2020 14:07

La destinazione, tra le più richieste e frequentate durante tutto l’anno, è nodale nell’economia del turismo outgoing italiano





Con Domina l’estate italiana non è ancora finita. Dopo il successo in Sicilia con il Domina Zagarella Sicily e del Lago di Garda con il Domina Borgo degli Ulivi, la stagione delle vacanze prosegue sul Mar Rosso al Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh.

“L’Egitto ha predisposto tutte le misure di prevenzione con i protocolli sanitari prestabiliti per la sicurezza dei passeggeri e sta già accogliendo da luglio turisti provenienti da diversi Paesi”, spiega il direttore commerciale Ramon Parisi. “In attesa delle autorizzazioni delle autorità italiane, Domina Travel è pronta con la nuova programmazione invernale da ottobre e per le festività, con voli supplementari che partiranno da tutti i principali aeroporti italiani dal 19 dicembre in poi”.

Il Mar Rosso è molto importante nella economia del turismo outgoing italiano. Negli ultimi anni è diventata una destinazione tra le più richieste e frequentate dai viaggiatori italiani durante tutto l’anno.

Domina è pronta ad accogliere i turisti italiani nella location del Coral Bay, ancora più bella avendo attuato in questo periodo lavori di manutenzione per dare il massimo del confort ai suoi ospiti, nonché tutte le procedure per far trascorre ai propri ospiti una vacanza all’insegna del relax, del divertimento e, soprattutto, della sicurezza.