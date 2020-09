Gli italiani riscoprono la città della Mole

08/09/2020 15:45

Turismo Torino ha registrato nell’estate 2020 un buon afflusso di italiani e propone una serie di novità per favorire gli arrivi, anche internazionali, nel 2021 - di Simona Zin

L’estate 2020 registra finora buoni risultati per Turismo Torino grazie a proposte che hanno attirato italiani e piemontesi in città: a Discovery Italy l’ente turistico vuole far conoscere ai tour operator l'iniziativa "La nostra ospitalità è singolare! Sei nostro ospite due notti su tre", creata dalla Regione Piemonte per favorire la presenza di turisti italiani e stranieri sul territorio piemontese anche per tutto il 2021.

L’idea ha registrato un boom di richieste con oltre 2.100 i voucher venduti per trascorrere dei giorni nel capoluogo subalpino e oltre 300 per scoprire il Canavese, terra di castelli e laghi con al centro la cittadina di Ivrea, Patrimonio Unesco. Sul sito di Turismo Torino l'operatore trova i contatti dei consorzi alberghieri di riferimento per la provincia, sceglie la struttura per il soggiorno dei propri clienti, entro il 31 dicembre 2020 acquista la prima notte e il soggiorno viene triplicato facendo quindi rimanere 3 notti consecutive il turista. In alternativa si può richiedere un voucher con data aperta.

Il turismo di prossimità è stato dunque il protagonista per la città della Mole, anche grazie al fatto che chi ha pernottato a Torino non ha pagato la tassa di soggiorno e il versamento dell’imposta per gli albergatori è stato posticipato. Sono state inoltre messe in campo misure a sostegno del turismo varate dagli enti utili per la ripresa economica e del turismo.

Oltre ai prodotti turistici a tariffe nette per il trade, come la Torino+Piemonte Card o la Merenda Reale, Turismo Torino sta lavorando molto con i cosiddetti influencer, i nuovi comunicatori digitali; nel mese di luglio ha ospitato tre top influencer italiani e ad ottobre toccherà ad altri provenienti da Uk, Francia e Germania accomunati dall'hastag #torinotales. A loro il compito di raccontare alla loro community che viaggia con i bambini o in coppia o con amici le bellezze e le attrattive di Torino.

