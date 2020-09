Turks and Caicos riparte con le agenzie

09/09/2020 11:08

Tra il 14 e il 17 settembre incontri in collaborazione con Beaches Turks & Caicos Resort

Villages & Spa

Il turismo si avvia ad una nuova normalità in tutto il mondo, con regolamenti interni che definiscono le modalità di accesso ai servizi turistici sia per i locali che per i visitatori. Turks & Caicos, che anche nel 2020 ha visto riconoscere Grace Bay come la spiaggia più bella della regione e seconda più bella al mondo, si presenta come la destinazione mare perfetta per un prossimo viaggio esotico. Quaranta tra isole tropicali semideserte, ognuna con la propria personalità, mare cristallino, la terza barriera corallina mondiale per estensione continua, fanno sì che la destinazione caraibica sia pronta per accogliere i turisti di tutto il mondo.

L’accesso non è però indiscriminato: al momento le procedure di ingresso prevedono la presentazione di un tampone Covid-19 con risultato negativo effettuato entro 5 giorni del viaggio, un’assicurazione medica e il completamento di un questionario di screening sanitario tramite il sito https://turksandcaicostourism.com/. Al termine della procedura, tutti i viaggiatori riceveranno un adesivo Tci Assured da presentare all’arrivo in destinazione.

Per presentare queste misure al mercato italiano l’ente ha scelto di organizzare piccoli incontri a numero chiuso con le agenzie di viaggio, limitando la partecipazione in rispetto alla legislazione italiana che prevede il distanziamento sociale. L’obiettivo è di creare un efficace confronto con il mercato volto a rassicurare, spiegare e raccontare la destinazione.

Si è scelto quindi di organizzare eventi partendo dalla Romagna, con incontri previsti a Cattolica, Rimini e Cervia tra il 14 e il 15 settembre, salendo poi verso l’entroterra veneto con l’area di Dolo e Conegliano il 16 e 17.

“Turks & Caicos è una destinazione intima, privata, che per la sua stessa conformazione offre la possibilità di privacy e distanziamento. Le nostre strutture si sono attrezzate al meglio per rendere il soggiorno sicuro e rilassante per tutti. In qualche modo abbiamo voluto riproporre questa immagine scegliendo location legate al mare italiano", dichiara Courtney Robinson, regional marketing manager Uk & Europe. Ad accompagnare l’ente nel suo tour ci sarà Beaches Turks & Caicos Resort Villages & Spa della catena Luxury Included Beaches Resorts, resort best seller per il mercato italiano.

“È con piacere che partecipiamo a questi eventi in compagnia di Turks & Caicos Tourist Board, un partner consolidato negli anni. Dopo mesi in cui i contatti con gli agenti di viaggio sono stati prevalentemente telefonici, abbiamo finalmente la possibilità di incontrarli per parlare di Beaches Turks & Caicos Resort Villages & Spa, un prodotto molto amato dal mercato italiano. Questa proprietà offre la possibilità di trascorrere una vacanza in famiglia in tranquillità e sicurezza grazie ai suoi ampi spazi, alla quantità dei servizi offerti - tra cui 21 ristoranti - e al nuovo protocollo di sicurezza e igiene, il Platimum Protocols of Cleanliness, che garantisce il rispetto di tutte le normative in vigore per la tutela della salute” afferma Paola Preda, country manager Italia Sandals Resorts International.