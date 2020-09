Ticino: gli italiani scelgono escursionismo, cultura, enogastronomia

09/09/2020 15:18

La Svizzera lancia l'hashtag post-covid #hobisognodisvizzera per attrarre i nostri connazionali nel proprio territorio – di Annarosa Toso





“Sappiamo che ogni mercato ha i suoi interessi. Per quello italiano fa leva l’escursionismo a fronte di circa 2mila proposte di escursioni diverse", a parlare è Cecilia Brenni, responsabile comunicazione Ticino per il mercato italiano, il secondo dopo quello tedesco.

La manager prosegue, aggiungendo: "Abbiamo studiato un’applicazione Hike Ticino dove il viaggiatore può inserire le proprie inclinazioni, la propria preparazione fisica e trovare tutte le tipologie di itinerari che si possono fare. Il secondo interesse per gli italiani è la cultura che ruota intorno a tutti i musei del Ticino. Non solo quelli di lunga data, ma anche la novità come il Lac a Lugano, inaugurato nel 2015". Si tratta di "un grande centro museale che si propone di diventare uno dei principali a livello europeo, dove si svolgono anche opere teatrali e musicali. E non ultima la gastronomia del Ticino che vanta un’offerta varia, dai ristoranti stellati ai grotti, i ristoranti tipici che derivano dal nome grotta, dove un tempo venivano conservati i prodotti tipici come formaggi, salumi. In Ticino oggi ce ne sono 600, tutti molto caratteristici. Il grotto più tipico, non serve prodotti caldi, ma come da tradizione, tutti piatti freddi”.

”Il nostro obiettivo – ha sottolineato la manager - è quello di riportare l’attenzione sul Ticino e movimentare il turismo. Ogni anno si cerca di mostrare una sfaccettatura diversa, toccando sempre gli aspetti che piacciono al mercato italiano. Quest’anno ci siamo focalizzati anche sul teatro. A Lugano abbiamo uno spettacolo particolare, il ”Luna Park, come un giro di giostra” ideato dalla compagnia di Daniele Finzi Pasca, visibile anche in epoca Covid, dove gli spettatori partecipano attivamente, girando intorno alla scena”.

Ai nostri connazionali piacciono molto i tour guidati particolari che si diversificano da quelli più classici. “Ce ne sono diversi, sulla gastronomia, su come fare un dolce tipico, come la torta di pane, sul gioco delle bocce, o su come fare un tour degli assaggi nei ristoranti tipici. Ce n’è per tutti i gusti. Gli italiani più presenti – ha concluso – provengono dal Nord Italia, soprattutto da Lombardia e Piemonte”.

