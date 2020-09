A settembre e ottobre torna Cantine Aperte in Vendemmia

12/09/2020 15:30

Dopo la pausa di maggio, torna nelle cantine del Movimento Turismo del Vino l’appuntamento che porta gli enoturisti alla scoperta dei vini del territorio.

Novità di quest’anno la prima edizione di Picnic in Cantina, realizzato in collaborazione con il portale Picnic Chic, che punta a realizzare il picnic più grande d’Italia nei weekend 19-20 settembre e 26-27 settembre.

E ancora pranzi in vigna, trekking enologici, vendemmia didattica e degustazioni guidate tra gli appuntamenti che accompagneranno i winelovers in tutta Italia fino a fine ottobre.

"Torneremo a brindare con i winelovers e raccontare l’amore per il nostro territorio e per i nostri vini", era stato tempo fa l'augurio del presidente del Movimento Turismo del Vino Nicola D’Auria, durante l’edizione digitale di Cantine Aperte 2020. La speranza diventa realtà: nei mesi di settembre e ottobre 2020 le cantine associate a Mtv apriranno nuovamente le porte ai visitatori con appuntamenti, visite in vigna e degustazioni per immergersi nello spirito della vendemmia.

Novità di quest’anno sarà la prima edizione di Picnic in Cantina, l’evento realizzato in collaborazione con il portale Picnic Chic in cui le cantine socie di Mtv, aderenti all’iniziativa, offriranno agli appassionati pacchetti enoturistici corredati da picnic.

Nei weekend 19-20 settembre e 26-27 settembre, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo che cade proprio domenica 27 settembre, si darà vita al più grande picnic d’Italia: un picnic “rigorosamente chic” con un calice di vino in mano, per assaporare i territori a vocazione enoturistica anche in tempi di distanziamento sociale, e riscoprire il piacere di cose semplici e della vita all’aria aperta.

"L’enoturismo ha suscitato un grande interesse nel post covid, merito della voglia delle persone di vivere esperienze autentiche e in connessione con la natura dopo i lunghi mesi di lockdown – commenta Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino Italia –. Cantine Aperte in Vendemmia sarà, quest’anno più che mai, una grande festa del vino in cui accoglieremo a braccia aperte gli appassionati nelle nostre cantine. In questi mesi abbiamo lavorato per rendere sicure le visite e siamo pronti per ripartire alla grande. Siamo felici di presentare il nuovissimo Picnic in Cantina: grazie a questa prima edizione potremo offrire ai nostri winelovers una nuova modalità per vivere l’enogastronomia italiana”.

La sicurezza sarà garantita grazie agli ampi spazi all’aperto e in cantina a disposizione delle aziende vinicole e grazie al protocollo elaborato da Mtv e Unione Italiana Vini, la Carta dell’Enoturismo ai tempi del Covid-19, un progetto organico di supporto alle aziende e tutela per imprenditori, lavoratori e enoturisti. La Carta prevede un documento in 38 punti che raccoglie tutte le raccomandazioni utili per gestire l'accoglienza enoturistica e un servizio personalizzato dedicato alle imprese per operare in tranquillità, azioni che le cantine potranno mettere in atto soprattutto nei momenti di grande affluenza come il periodo della vendemmia.

Cantine Aperte in Vendemmia accompagnerà per due mesi i partecipanti in un calendario che seguirà l'andamento della vendemmia dalla Sicilia al Piemonte con centinaia di appuntamenti in tutta Italia tra pranzi in vigna, trekking enologici, vendemmie didattiche, pigiatura tradizionale dell’uva e molto altro.

Per prenotare il proprio Picnic in Cantina, è sufficiente accedere al portale Picnic Chic, che raccoglie le proposte dei singoli vignaioli suddivisi per regione e provincia, selezionare l’area di interesse e cercare l’offerta più adatta alle proprie esigenze: una volta selezionato il pacchetto, si riceverà conferma via mail e si potrà organizzare la gita. All’arrivo nella struttura selezionata si ritira il picnic, che viene consumato nelle aree messe a disposizione dalla cantina: vigneti, prati, parchi circondariali, zone verdi limitrofe.