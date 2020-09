MySunSea implementa i pacchetti dinamici

11/09/2020 09:18

La sezione solo soggiorno è già aperta alla vendita, mentre la sezione voli sarà attiva per ottobre

"Per l'autunno-inverno abbiamo creato il catalogo Esperienze Italiane, su cui sono già aperte le vendite, che raccoglie fly&drive, weekend gourmet, weekend attivi e soggiorni brevi nella nostra penisola", ad annunciarlo è Rosita Angelini, amministratore delegato di MySunSea.

Come dichiarato dalla manager, "al momento in programmazione ci sono Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata, ma verrà presto integrato con le città d'arte, montagna e altre regioni. La particolarità di tutti i pacchetti di questa programmazione è che includono sempre un'esperienza, un'escursione, una visita guidata, in modo da dare alle agenzie uno strumento efficace contro il “fai-da-te” sul web".

La novità di MySunSea 2020 è che il t.o. sta "implementando sul nostro sito i pacchetti dinamici - annuncia il direttore commerciale, Astorre Legnani -. La sezione solo soggiorno è già aperta alla vendita con migliaia di hotel in Italia, Grecia, Croazia, Albania e Turchia e presto saranno aperte anche altre destinazioni nell'area mediterranea. La sezione voli dinamici sarà attiva per ottobre, in modo da dare all'agente una scelta ampia di opzioni e la sicurezza di prenotare tutto il pacchetto con un operatore, li garantisce contro cancellazioni selvagge".

Dal canto suo Angelini osserva che "non è stato di certo facile affrontare questa estate, ma crediamo nella pianificazione, nell’esplorazione di nuove possibilità, non perdendo di vista il nostro core business, ma anzi arricchendolo - sottolinea la manager -. La nostra è una sfida continua, ma proprio questi momenti difficili fanno emergere la serietà e la volontà di andare avanti e vediamo che il mercato, in quest’anno così difficile per tutti, lo ha capito perfettamente e ci ha premiati".