Nuovo Undiscovered Italy Tour per la Calabria

17/09/2020 15:00

Patrocinato dall’Ent, l’evento replica quello di giugno ospitando, dal 21 al 24 settembre, una delegazione di event e wedding planner alla scoperta delle eccellenze locali



La Calabria è stata una delle regioni che maggiormente ha puntato sulla promozione dopo il lock down e si è rivelata una delle mete più gettonate dal turismo nell’estate 2020.

Dopo aver celebrato l’inizio della sua rinascita con l’Undiscovered Italy Tour tenutosi a giugno scorso, che le ha dato grande popolarità in tutto il mondo, ora ospita una nuova delegazione di event e wedding planner, nonché una selezione di giornalisti specializzati, da lunedì 21 a giovedì 24 settembre secondo lo stesso format, ideato e realizzato da Daniela Corti Events con il patrocinio dell’Enit.

L’iniziativa è come sempre svolta in collaborazione col tour operator canadese Susan Barone di Luxury Weddings Worldwide e InStyle Vacations.

I partecipanti visiteranno luoghi e location adatte alla celebrazione di matrimoni o all’organizzazione di eventi a carattere internazionale e incontreranno personalmente le eccellenze locali che operano nel settore. Visiteranno le province di Vibo Valentia e di Reggio Calabria sotto vari punti di vista: le sedi per eventi e matrimoni, la filiera food & wine, le eccellenze e gli aspetti più singolari e significativi rispetto al wedding o agli eventi internazionali.

Da uno studio di Eurispes Calabria, che ha analizzato i dati sui flussi turistici forniti da Cna Turismo sui propri associati, è emersa la classifica delle regioni d’Italia più visitate, elaborata in base alle prenotazioni nelle strutture turistiche per il mese di agosto. In questa classifica la Calabria è balzata nella top five delle regioni più visitate d’Italia nell’estate 2020, preceduta da Puglia, Toscana, Sicilia e Sardegna. Un quinto posto non sorprendente, se si considerano gli sforzi prodigati dagli operatori locali per promuoversi e mettere in luce le straordinarie bellezze paesaggistiche del territorio.