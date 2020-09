Ripartenza dal Trieste Airport per Lufthansa

18/09/2020 16:20

La compagnia riprende dal 1° ottobre i voli dall’aeroscalo triestino su Monaco di Baviera con cinque frequenze settimanali, alle quali si aggiungerà un sesto collegamento dal 25 ottobre

Lufthansa torna a operare dal Trieste Airport con il collegamento per Monaco di Baviera, dal 1° ottobre. Il volo opererà dal lunedì al venerdì con una frequenza giornaliera; a partire dal 25 ottobre si aggiungerà il volo della domenica.

Il collegamento da e per Monaco rappresenta una rotta fondamentale per il Friuli Venezia Giulia perché garantisce il ripristino dei collegamenti verso destinazioni internazionali e intercontinentali e costituisce il principale tassello mancante per la crescente ripresa dell’operatività di Trieste Airport completando il portafoglio di vettori aerei operanti ad inizio 2020; un volo molto gradito soprattutto per i viaggi d’affari con una percentuale di business traffic annuale pari al 62% grazie alla capillarità delle coincidenze offerte dall’hub di Monaco.

“Dopo un’attenta analisi della domanda costantemente monitorata in questi mesi, la ripresa dei voli su Monaco evidenzia un importante segno di fiducia della compagnia aerea nei confronti del Friuli Venezia Giulia e conferma che il nostro territorio ha voglia di rimettersi in viaggio, cosa che confidiamo possa portare ad un incremento progressivo delle frequenze da parte del vettore” ha dichiarato Marco Consalvo, amministratore delegato di Trieste Airport.