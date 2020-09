Thomas Cook targato Fosun: non una semplice Ota

18/09/2020 16:45

Il nuovo portale dello storico to, ora di proprietà della società cinese, diventerà una vetrina che offrirà anche intrattenimento, acquisto di biglietti e servizio trasporto merci

Fosun International, proprietario cinese del brand Thomas Cook e titolare anche di Club Med, ha intenzione di far diventare il portale online Thomas Cook lanciato di recente qualcosa che va ben oltre una semplice agenzia online.

L'amministratore delegato e presidente di Fosun International, Jim Qian, ha delineato gli ambiziosi piani di espansione del gruppo per quando l'economia globale si riprenderà, in un'intervista alla Bbc e ha descritto il lancio di Thomas Cook Uk come agenzia online come la "fase uno" nei suoi piani per il mercato.

"In Cina, Thomas Cook è stato rilanciato come qualcosa di più di una semplice agenzia di viaggi online. Si tratta invece di una piattaforma di lifestyle che offre una gamma di prodotti e servizi correlati", ha dichiarato Qian.

Secondo i progetti del gruppo cinese, la piattaforma sarebbe infatti destinata a diventare una vetrina lifestyle, che offre attività di intrattenimento, possibilità di acquistare biglietti di vario genere e anche un servizio di trasporto delle merci dei turisti in viaggio.

Fosun avrebbe anche l’intenzione di inaugurare prossimamente a Shanghai un vero e proprio concept store Thomas Cook: un negozio che punta a essere qualcosa di più di un’agenzia di viaggio, tanto da proporre al proprio interno macchinari per la simulazione della pratica da sci con l’aiuto di un maestro, un bar che offre bevande esotiche e persino lezioni per bambini. L’obiettivo è trasformare il format a livello internazionale, per costruire una solida presenza offline, capace di accompagnarsi all’offerta online.

Secondo quanto ha affermato Qian, dal momento del suo rilancio in Cina lo scorso luglio, il brand Thomas Cook avrebbe già attirato più di 170 mila clienti.