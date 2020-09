Come cambia il turismo

22/09/2020 15:30

Secondo il rapporto di Skyscanner il futuro dei viaggi richiederà una ridefinizione generale e la sperimentazione di forme alternative, in base alle nuove tendenze ed esigenze dei turisti

Il rapporto “New World of Travel” di Skyscanner presenta tendenze, analisi e commenti esclusivi dei dirigenti dell’azienda e dei leader di settore. Mettendo insieme gli ampi dati di ricerca sui voli globali e le opinioni di esperti, il rapporto esplora alcune delle più importanti tendenze nel mondo dei viaggi e dei voli che impattano sul settore in questo momento.

Moshe Rafiah, ceo di Skyscanner, dichiara: “Dove possono e vogliono, i viaggiatori stanno sperimentando nuovi modi per esplorare il mondo. Che si tratti di abbreviare il periodo di tempo in cui pianificano e intraprendono un viaggio, di affrontare complesse valutazioni del rischio prima di decidere di viaggiare o di aspettarsi livelli di chiarezza inediti per garantire la fiducia nella loro prenotazione, una nuova forma di viaggio sta emergendo. Come settore abbiamo un'opportunità unica non solo di aiutare i viaggiatori a navigare in questo nuovo mondo, ma anche di lavorare in modo collaborativo per garantire una ripresa rapida, sicura e sostenibile”.

Dai dati del rapporto emerge che mentre l'industria dei viaggi sta affrontando importanti sfide, i viaggiatori si sono adattati rapidamente, facendo emergere una domanda latente sui viaggi in tutto il mondo. Il rapporto inoltre fa emergere quanto sia fondamentale che l'industria, i governi e i fornitori considerino questo momento cruciale per ridefinire il mondo dei viaggi.

Sono tre i cambiamenti principali nel modo in cui i viaggiatori cercano i voli nel 2020: ora il viaggio tende a essere di sola andata, domestico ed entro un mese. Le ricerche di viaggi di sola andata hanno raggiunto il picco a marzo, ma continuano a crescere, così come i viaggi nazionali sono in aumento a livello globale in un contesto di mutevoli restrizioni di viaggio. A causa dell'incertezza continua, i viaggiatori cercano l’evasione in tempi molto più brevi che in passato.

Secondo modelli di ricerca per i voli nazionali, regionali e internazionali la ripresa sarà a più velocità, legata all'economia globale e guidata dai vettori low cost. I dirigenti di Skyscanner prevedono che i protagonisti del settore guideranno la ripresa della categoria. Allo stesso tempo, il calo dei ricavi dai viaggi d'affari per le altre compagnie aeree richiede un ripensamento di questa parte del settore.

Tra coloro che desiderano viaggiare è emerso un nuovo e complesso processo decisionale relativo alla propensione individuale al rischio. Al momento i fattori che ora sono in primo piano sono suddivisi in cinque categorie: salute, finanziario, sociale, etico e ricreativo. Questo sta plasmando una nuova fascia demografica di viaggiatori: i viaggiatori di sesso maschile hanno maggiori probabilità di prenotare rispetto alle donne (54%) e quelli con i bambini hanno maggiori probabilità di prenotare rispetto a quelli senza (55%) secondo i dati Covid-19 di Skyscanner sulle tendenze dei viaggiatori. Poiché i fattori sanitari continuano a essere uno dei maggiori ostacoli, ripristinare la fiducia è essenziale per la ripresa del settore.

Per quanto riguarda i modelli di viaggio, la ricerca rivela che le preoccupazioni per i viaggi sostenibili non sono più al centro dell'attenzione per molti viaggiatori. Mentre le destinazioni precedentemente affette da overtourism iniziano a riaprire, il settore ha un'opportunità unica per ridisegnare i vecchi modelli di viaggio a beneficio delle comunità locali, dell'ambiente e dei turisti. Skyscanner sta sperimentando nuove forme per incoraggiare viaggi più consapevoli e significativi man mano che emerge un nuovo modo di viaggiare.