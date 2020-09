La Toscana debutta in Cina

23/09/2020 18:30

La regione collabora con Tencent International Business Group per il lancio di “Toscana Promozione Turistica” su WeChat per promuovere il territorio presso i turisti cinesi

Tencent International Business Group ha annunciato la collaborazione con la Regione Toscana per il lancio dell’Official Account di Toscana Promozione Turistica su WeChat, al fine di promuovere il patrimonio culturale ed enogastronomico toscano presso i turisti cinesi. L’Official Account è andato live durante il primo Gp di Formula 1 che si è tenuto sul circuito del Mugello, trasmesso in diretta su Tencent Sports-F1 Channel lo scorso 13 settembre.

L’obiettivo è quello di massimizzare la brand awareness della Toscana e di accendere l’interesse turistico nei confronti di una delle regioni italiane con la maggiore attrattività per i turisti di tutto il mondo.

“Siamo lieti che Regione Toscana abbia scelto la piattaforma WeChat per promuovere e far conoscere un territorio così ricco e attraente ai turisti cinesi”, ha commentato Enrico Plateo, head of Bd Europe per Tencent Ibg. “La presenza di un’istituzione sulle due principali piattaforme di messaggistica al mondo (Weixin e WeChat, con oltre 1,2 miliardi di utenti attivi al mese) è il primo passo per la promozione di una meta turistica in Cina. Per la Toscana, l’apertura dell’Official Account costituisce una vetrina irrinunciabile e un’occasione preziosa per il rilancio a livello internazionale del turismo in un luogo che può certamente competere con le più accattivanti tappe per il turismo mondiale”, ha aggiunto Plateo.

“Questa collaborazione - dichiara Stefano Ciuoffo, assessore regionale al Turismo - permette di proseguire e rafforzare i rapporti di collaborazione e cooperazione nel mercato asiatico, in un momento di profonda fragilità come quello attuale, con l’obiettivo di aumentare le potenzialità dell’offerta regionale e velocizzare le transazioni. La promozione del territorio e dell’universo culturale della Regione Toscana costituisce un passaggio fondamentale per il sostegno e la ripresa del settore turistico toscano e, più in generale, italiano, per attrarre l’attenzione di un Paese come la Cina sulle numerose opportunità di turismo esperienziale da poter offrire.”

La promozione della Regione Toscana in Cina tramite la partnership con Tencent Ibg è il progetto di promozione regionale più importante in Europa. La gestione operativa è stata affidata a Digital Retex, primo Trusted Partner Tencent Ibg in Europa, e azienda del Gruppo Retex che supporta i brand nella definizione e abilitazione delle strategie di ingresso, crescita e comunicazione nel mercato cinese.