Accelerare la digitalizzazione la chiave per il "nuovo turismo"

24/09/2020 09:33

Unwto e Google hanno collaborato per sviluppare un programma di accelerazione online per i ministri del turismo degli Stati membri, le associazioni di viaggio e gli enti





La crisi del covid-19 ha colpito in modo sproporzionato il turismo, un settore che rappresenta milioni di posti di lavoro in tutto il mondo. Mentre nessuno può dire con certezza quando si riprenderà, le persone riprendono a sognare di fare dei brevi viaggi più vicini a casa o in destinazioni remote.

Un dato di fatto è che sempre più persone si collegano online per cercare dove e quando possono viaggiare, da qui accelerare la digitalizzazione del settore turistico sarà la chiave per adattarsi alla nuova realtà turistica.

Questo è il motivo per cui l'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (Unwto) e Google hanno collaborato per sviluppare un programma di accelerazione online per i ministri del turismo degli Stati membri dell'Unwto, le principali associazioni di viaggio e gli enti del turismo per sviluppare ulteriormente le capacità di innovazione e trasformazione digitale.