Gli ecosistemi Unesco per uno sviluppo sostenibile il focus di Wte

24/09/2020 12:30

Annunciata la candidatura del Tevere - di Letizia Strambi

Una manifestazione dal vivo con espositori delle eccellenze italiane e straniere da preservare per l'umanità. È questo il World Tourism Event per il secondo anno a Roma, dal 24 al 26 settembre. Il salone ospita un workshop b2b, la borsa del turismo online. Partecipano 100 seller e buyer da Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Norvegia, Olanda, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Usa, Svizzera

Tema di quest'anno sono gli ecosistemi Unesco per uno sviluppo sostenibile, come la Valle dei Templi. Tra gli espositori, oltre alcune Regioni e città, Paesi stranieri come il Guatemala e la Thailandia, e il Convention Bureau Roma e Lazio, attrattore della meeting industry su un territorio che vanta 7 patrimoni Unesco. Al taglio del nastro l'assessore al turismo della Regione Lazio Alessandra Sartore: "Oggi per noi è un giorno importante, è una grande felicità ripartire in sicurezza, con fiducia, vedendo fino in fondo quali sono i problemi e affrontandoli con intelligenza" . "Questo black out è stato doloroso - ha proseguito l'assessore - sono mancati all'appello 22 milioni di turisti stranieri, ma ora con 55 siti in Italia e 7 nel Lazio possiamo ripensare a come valorizzare al meglio i nostri tesori".

Nell'ottica di questa valorizzazione anche la candidatura del Tevere a Patrimonio Unesco annunciata oggi per la prima volta. "Un fiume da cui è nata la nostra civiltà" ha affermato Tommaso Tanzilli direttore Federalberghi Roma.

Letizia Strambi