Royal Caribbean aggiorna il programma delle crociere estive 2021

24/09/2020 13:00

Nuovi itinerari che offrono varietà e opzioni aggiuntive in Europa e nei Caraibi

Royal Caribbean International aggiorna il programma delle crociere estive 2021, annunciando le imminenti modifiche agli itinerari e agli homeport. Attingendo a ricerche di mercato e preziosi feedback da parte di ospiti e partner, la compagnia di crociere ha modificato il proprio programma con l'obiettivo di fornire agli ospiti una maggiore varietà per le loro avventure nel 2021.

Tra i punti salienti nuovi short break nel Mediterraneo di 4 e 5 notti da Barcellona e più tempo a disposizione sull'isola nei Caraibi con navi che salpano da porti degli Stati Uniti, tra cui Tampa, Florida e San Juan, Puerto Stecca.

La compagnia sta applicando le migliori conoscenze disponibili in materia di salute pubblica, scienza e ingegneria per offrire una vacanza in crociera più sicura e più sana.

Gli ospiti con prenotazioni confermate tra aprile e novembre 2021 e le cui crociere sono interessate da questi cambiamenti verranno avvisati direttamente. Queste prenotazioni esistenti sono coperte dal programma Cruise with Confidence di Royal Caribbean.

Europa

- Adventure of the Seas, che in precedenza avrebbe dovuto salpare da Copenaghen e Stoccolma, si dirigerà a Barcellona per percorsi di 4 e 5 notti verso destinazioni storiche come La Spezia e Roma, Italia; Ajaccio, Nizza e Marsiglia, Francia; e Palma e Ibiza, in Spagna.

- Jewel of the Seas, originariamente prevista conhomeport ad Amsterdam e Barcellona, salperà da Copenaghen e Stoccolma per crociere di 7 notti con scalo nei porti del Nord Europa di Helsinki, in Finlandia; Tallinn, Estonia; e Visby, Svezia.

Caraibi

- Independence of the Seas, che originariamente doveva salpare da Fort Lauderdale, in Florida, per crociere di 3 e 4 notti, ora farà della vicina Miami il suo homeport per la stagione estiva e offrirà una combinazione di crociere di 6 e 8 notti nei Caraibi meridionali e occidentali, visitando isole come Aruba e Curacao.

- Vision of the Seas, precedentemente pianificata con partenza da Barcellona, salperà da San Juan. Offrirà itinerari di 7 notti nei Caraibi meridionali verso destinazioni come Philipsburg, St. Maarten; Basseterre, St. Kitts e Nevis; St. John's, Antigua; Castries, St. Lucia; e Bridgetown, Barbados.

- Brilliance of the Seas rimarrà a Tampa per l'estate. Navigherà per crociere di 4, 5 e 7 notti nei Caraibi.

Le altre crociere di Royal Caribbean dell'estate 2021 partiranno come previsto nei Caraibi, Alaska, Europa e Asia-Pacifico.

In Europa, la nuova nave Odyssey of the Seas si unirà ad Anthem e Harmony of the Seas e farà il suo debutto a Roma per dare il via alla sua stagione inaugurale in Europa. In Alaska, saranno posizionate quattro navi, inclusa la nuova arrivata Quantum of the Seas. Mariner e Navigator of the Seas nei Caraibi navigheranno per weekend di 3 notti e itinerari nei giorni feriali di 4 notti alle Bahamas e Perfect Day at CocoCay, mentre Oasis of Seas navigherà dall'area di New York per la prima volta. In Asia, gli ospiti potranno scegliere la nave più recente della regione, Spectrum of the Seas, che offre crociere di 4 e 5 notti da Shanghai che toccano il Giappone.