La Puglia si afferma come destinazione multi-prodotto

29/09/2020 09:04

Sul mercato americano si sta mettendo a segno un'operazione di comunicazione e pubbliche relazioni innovativa, "che tenga viva l'esperienza a distanza" - di Stefania Vicini

La Puglia stila un bilancio di quelli che sono i suoi mercati di riferimento, guardando ai dati del 2019. Lo scorso anno, come dichiara Matteo Minchillo, direttore di Pugliapromozione, "la Francia, con 115mila arrivi in totale, pari ad un +24mila rispetto al 2018, ha registrato il maggior incremento, classificandosi al primo posto della graduatoria per incoming dall’estero e seconda per presenze, ex-aequo con la Germania. Al terzo posto si classificano gli Stati Uniti d’America (+13mila) seguiti da Paesi Bassi e Russia, mentre nel 2019 sono cresciuti a ritmo sostenuto gli arrivi da Australia, Brasile, Canada, Cina, Paesi dell’Asia (Malesia, Thailandia, Vietnam, Indonesia) e Paesi dell’Asia Occidentale (Arabia Saudita, Emirati Arabi, ecc)".

La notorietà della Puglia ha varcato i confini europei e la regione si è affermata come destinazione multi-prodotto visitabile 365 giorni l’anno. "Le ottime performance registrate nel 2019 da Usa, Paesi del Sud-Est Asiatico, Australia, Cina e Russia (i voli Bari-Mosca da luglio a settembre 2020 per il momento sono confermati) fanno dedurre che in quelle aree si concentreranno le risorse e le attività anche in futuro, pur mantenendo attiva e frequente la promozione della regione sui mercati consolidati (Germania, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Scandinavia e Spagna)".

In merito al mercato americano Minchillo annuncia: "Stiamo mettendo a segno un'operazione di comunicazione e di pubbliche relazioni innovativa e credo unica per il momento da parte di una regione italiana, che tenga viva l'esperienza a distanza della Puglia e mantenga il desiderio di visitarla presto".

Stefania Vicini