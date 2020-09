Vueling: prenotazioni più flessibili

29/09/2020 17:00

Il servizio Flexfly della compagnia permette ai passeggeri di modificare data e ora del volo senza costi, favorendo anche la ripartenza dei viaggi d’affari

Vueling include il servizio di flessibilità nella prenotazione, senza costi aggiuntivi, per garantire maggior tranquillità nel momento di acquisto di un biglietto aereo, adattandosi allo scenario attuale colpito dalla pandemia.

Il servizio FlexFly permette ai clienti di modificare la data e l’ora del volo per qualsiasi rotta pagando soltanto l’eventuale differenza tariffaria. Inoltre, i passeggeri che hanno scelto la tariffa speciale TimeFlex possono modificare i loro voli tutte le volte che lo desiderano, tramite il sito o l’app. La nuova politica è un passo in più per favorire la ripartenza, in particolare del turismo legato ai viaggi d’affari.

La compagnia ha pensato anche a un’assicurazione di annullamento che consente di recuperare la prenotazione se uno dei passeggeri è malato, anche in caso di positività al Covid-19.