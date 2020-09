Alitalia vince la continuità territoriale su Comiso

30/09/2020 14:01

Il vettore batte TayaranJet e, per i prossimi 3 anni, garantirà due collegamenti giornalieri con Roma Fiumicino e uno con Milano Linate

Alitalia vince la gara per la continuità territoriale tra Comiso, Roma e Milano. La sfida a due era con TayaranJet, compagnia aerea battente bandiera bulgara ma proprietà di imprenditori ragusani. Alitalia si è imposta con un ribasso d’asta del 10%, contro il 6,79% del concorrente.

Dal 1 novembre e per i successivi tre anni saranno quindi garantiti due voli giornalieri sulla tratta Comiso-Roma Fiumicino e un volo giornaliero sulla Comiso-Milano Linate, a tariffe calmierate per i residenti in Sicilia.

"Un grande risultato che conferma l’attenzione della nostra compagnia per la Sicilia, da sempre territorio strategico per il network di Alitalia - ha dichiarato Giancarlo Zeni, direttore generale di Alitalia -, regione mai abbandonata, neppure nei mesi di restrizione alla mobilità. La compagnia continua a investire sull'isola per rispondere in modo adeguato alle esigenze di cittadini e imprenditori della comunità ragusana con comode frequenze su Roma Fiumicino e Milano Linate. Riteniamo essenziale, anche in un periodo di minori voli come quello attuale, avvicinare il territorio al resto d’Italia e all’Europa, offrendo la possibilità di raggiungere tutte le nostre destinazioni nazionali e internazionali attraverso l’hub di Roma Fiumicino”.