La Puglia si promuove a Genova

02/10/2020 18:15

Il Salone Nautico è l’occasione per Pugliapromozione per presentare le eccellenze del suo territorio, in collaborazione con il gruppo Azimut Benetti

La Puglia partecipa al Salone Nautico di Genova dal 1 al 6 ottobre con l’agenzia regionale del turismo Pugliapromozione: la regione è presente con un “Puglia Corner”, un’occasione per presentare le eccellenze della regione ad un pubblico altamente qualificato. Ogni giorno è previsto dalle 17:30 il "Puglia Aperitif & Frisa Class" presso lo stand Azimut Yachts, dove chi va per mare può imparare facilmente a preparare una specialità tipica della regione, sempre presente nelle cambuse dei boaters: la frisa. Sono poi in programma le “Puglia Happy Hour”, con presentazioni della Puglia Experience e un infopoint brandizzato @weareinpuglia, un’occasione per fornire ai visitatori tutto il materiale e le informazioni sulla destinazione: cammini storici, turismo culturale, eventi artistici, bike tour e percorsi da scoprire tra natura e architettura. Grazie alla partecipazione al Salone Nautico di Genova si rafforza la collaborazione di Pugliapromozione con il gruppo Azimut Benetti: l’accordo prevede un fitto calendario di appuntamenti nelle località più legate al mondo della nautica a livello internazionale: saloni, rendez vous, ed eventi dedicati alla Puglia saranno presentati nei prossimi mesi durante i principali boat show mondiali. “La partecipazione al Salone Nautico di Genova è un momento importante per il turismo in Puglia”, ha dichiarato Alfredo De Liguori, responsabile dell’ufficio promozione dell’agenzia regionale del turismo. “La partnership con il gruppo Azimut Benetti è decisiva per l’impulso che il settore della nautica da diporto dà al turismo, anche attraverso le attività dell’indotto. La Puglia, con i suoi 865 chilometri di costa, punta da sempre allo sviluppo della portualità turistica, valorizzando la sua posizione strategica all’interno del Mediterraneo, e diventando un approdo particolarmente attraente per chi desidera scoprirla arrivando dal mare”, ha concluso De Liguori.



