Liguria Together amplia la compagine

13/10/2020 12:32

Si tratta del comune di Santa Margherita Ligure

New entry nel consorzio Liguria Together: si tratta del comune di Santa Margherita Ligure, che segna la partecipazione istituzionale del Tigullio Occidentale nell’associazione di cui fanno già parte Chiavari e Lavagna. “Siamo orgogliosi dell’ingresso del comune di Santa Margherita Ligure – commenta il presidente di Liguria Together Francesco Andreoli -, non solo perché è una località importante a livello turistico, ma anche perché si rafforza l’unione del comprensorio”. “Proseguendo il lavoro di conoscenza e intreccio di tutte le realtà che possano concorrere alla promozione del territorio – dichiara l’assessore Beatrice Tassara – l’amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure volentieri partecipa ai lavori di Liguria Together, condividendone le iniziative turistiche culturali”. In prospettiva più ampia, l’auspicio di Liguria Together è di coinvolgere il comune di Santa Margherita nella prossima edizione di Discover Italy, in agenda per il 16 aprile 2021, insieme ai tre storici sostenitori della manifestazione: Sestri Levante, Chiavari e più di recente Lavagna.