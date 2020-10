Volagratis.com: autunno all’insegna dell'Italia

09/10/2020 12:58

Riprendono respiro le destinazioni europee, almeno per quanto riguarda le prenotazioni dei pacchetti “volo+hotel”

Dopo un’estate italiana, anche l’autunno si conferma all’insegna delle destinazioni nazionali. È quanto raccontano i dati dell’Osservatorio di Volagratis.com sulle prenotazioni di voli e hotel per ottobre 2020: a scegliere di rimanere tra i confini nazionali è il 45% dei viaggiatori, segnando un interessante aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando solo 3 italiani su 10 optavano per destinazioni tricolore.

Pacchetti “volo+hotel”

Riprendono comunque respiro le destinazioni europee, almeno per quanto riguarda le prenotazioni dei pacchetti “volo+hotel”, con una Top 5 in cui appaiono sia mete italiane sia straniere: mentre nel 2019 si volava e soggiornava soltanto all’estero - con Londra, Barcellona, Parigi, Amsterdam e Sharm el Sheikh ai primi cinque posti - nell’ottobre 2020 la Sicilia, che nei mesi estivi ha conquistato le valigie degli italiani, si conferma la destinazione più scelta, con il 12,4% sul totale delle prenotazioni di ottobre. Amsterdam risale la classifica e si piazza al secondo posto (11,3%), seguita da Roma (5,1%) e Londra (4%), che perde qualche posizione rispetto al 2019, ma che continua ad appassionare i viaggiatori italiani. Al quinto posto compare Napoli (3,8%).

Prenotazioni "solo volo”

Per quanto riguarda le prenotazioni "solo volo” Volagratis.com segnala una Top 5 tutta tricolore: Milano si aggiudica il primo posto (10,9%) - confermando l’andamento estivo - dovuto probabilmente anche ai viaggi di lavoro o dei pendolari. La Sicilia è presente con Catania (al secondo posto, con 9,1% di prenotazioni) e Palermo (quarto posto, con 6,7% di prenotazioni), mentre Roma sale sul terzo gradino del podio (6,9%). Anche in questo caso, a chiudere la classifica è il capoluogo campano (3,8%). Rispetto al 2019, scompare dai primi posti Londra, che dal terzo posto scivola quest’anno al sesto.

Prenotazioni “solo hotel”

La Sicilia (9,8%) conquista la classifica delle prenotazioni “solo hotel” di Volagratis.com, anche questa italiana al 100%. Si riconferma il desiderio degli italiani nei confronti della riscoperta del proprio Paese, dalle città d’arte come Roma (6,1%) e Firenze (4%), ma anche una propensione, complice la stagione, per le destinazioni montane del Trentino Alto Adige (5,2%). C’è ancora spazio per il mare con la Sardegna (2,9%).

Spesa e tipologia di viaggiatori

In generale, la spesa media per prenotazione è calata rispetto allo scorso anno: per i pacchetti si spendono in media 825 euro e per i voli 225 euro, con una diminuzione in entrambi i casi del 20% rispetto all’ottobre 2019. Tuttavia per quanto riguarda le prenotazioni “solo hotel” la spesa media aumenta, passando da 208 a 370 euro.

Per quanto riguarda la tipologia di viaggiatori, per le prenotazioni “solo volo” Volagratis.com rileva un 53% di viaggiatori singoli. A prenotare hotel o pacchetti volo+hotel sono invece in 6 casi su 10 le coppie, mentre le famiglie rappresentano in media il 4%, complice anche la ripartenza delle scuole.

Gli alberghi rappresentano la struttura di alloggio preferita (75%), mentre il restante 25% di viaggiatori si divide tra b&b, resort e appartamenti.

La durata dei viaggi, spiega Volagratis.com, risulta più lunga rispetto ad ottobre 2019: per i voli si passa da 4,26 a 4,47 giorni, per “volo+hotel” da 5,43 a 6,62, per “solo hotel” da 2,09 a 2,65.