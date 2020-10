Toscana-Palumbo: "La nostra attività non si è mai fermata"

09/10/2020 09:32

Prosegue la campagna di promozione ‘Toscana, Rinascimento senza fine’ studiata da Toscana Promozione Turistica, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, diretta principalmente ai viaggiatori italiani e ai toscani stessi, nell’ottica di incentivare il turismo domestico e di prossimità, ma anche al mercato internazionale, in attesa di un ritorno graduale alla normalità.

"L'andamento della pandemia non permette prospettive chiare a lungo termine, ma la nostra attività non si è mai fermata e di fatto prosegue con la campagna "Toscana. Rinascimento senza fine”, in attesa della riapertura dei mercati esteri, anche nell’articolazione per singoli prodotti - sottolinea il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Palumbo -. In questi mesi abbiamo mantenuto attiva, nell'unica forma possibile ovvero quella online, la programmazione, attraverso una rete strutturata con imprese e ambiti turistici per proporre nuovi prodotti, servizi e motivazioni di viaggio che hanno beneficiato anche del traffico generato dalla campagna di promozione".