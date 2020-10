A breve in adv la neve di Futura Vacanze

12/10/2020 09:04

Il t.o. ha dato importanza al benessere, con strutture dotate anche di area Spa. All’insegna della libertà la formula “Liberi di annullare”

L’inverno di Futura Vacanze si tinge di bianco. L'operatore si appresta a offrire alla distribuzione il catalogo dedicato all’offerta neve, disponibile a breve in tutte le agenzie d’Italia.



Le vendite sono aperte già dal 28 settembre e sul sito è già presente la programmazione con le proposte dedicate alle festività natalizie. Come da tradizione, l’offerta si sviluppa omogeneamente tra Nord e Centro Italia, toccando Trentino, Alto-Adige, Veneto, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Abruzzo.

Riconfermate le esclusive di commercializzazione Futura Style Perla a Madonna di Campiglio e Futura Style Bv Majestic Dolomiti a San Martino di Castrozza, strutture molto apprezzate dagli amanti della montagna con servizi legati al wellness.

Oltre che sullo sci Futura Vacanze ha dato importanza al benessere, focalizzando gran parte della programmazione su strutture dotate anche di area Spa. Inserite anche soluzioni in formula residence.

All’insegna della libertà anche la formula “Liberi di annullare” che garantisce la cancellazione gratuita fino a 7 lavorativi giorni dalla partenza e fino 14 per il periodo natalizio.

Tra i vantaggi: le convenienti tariffe Futura Best, gli sconti “Prenota Presto” e le gratuità dei pernottamenti offerte ai bambini in camera con i genitori. Ampia anche l’offerta gruppi con tariffe e proposte ad hoc per le migliori località sciistiche.



“Riproponiamo una nostra storica programmazione ulteriormente arricchita di proposte e soluzioni benessere che permettono di godere della montagna in inverno anche da chi, magari, non la sceglie prettamente per lo sci. Dalla nostra abbiamo una selezione di qualità e una storica esperienza sul prodotto”, commenta Belinda Coccia, direttore vendite di Futura Vacanze.