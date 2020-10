Bluserena investe e potenzia l'offerta

14/10/2020 12:38

Tra le novità novità l’apertura del villaggio, Is Serenas Badesi Village, in Gallura, con il quale si inaugura un nuovo concept superior di villaggio turistico 4 stelle

Investire, potenziare la propria offerta, rafforzare le misure di sicurezza senza penalizzare comfort e divertimento, è questa la risposta del Gruppo Bluserena alla crisi covid.

Con tali premesse l’azienda alberghiera ha progettato le novità che caratterizzeranno il 2021. Innanzitutto l’apertura di una nuovo Villaggio, Is Serenas Badesi Village, in Gallura, con il quale Bluserena inaugura un nuovo concept superior di Villaggio turistico 4 stelle, incentrato sull’eleganza e sull’esclusività dei servizi: camere comfort con piscina riservata, scelta di ristoranti, tre piscine, una proposta di attività sportive. Inoltre, animazione per tutte le età e dotazioni e servizi dedicati ai più piccoli.

Molte le novità anche per altri villaggi del gruppo: dal 2021 il Calanè Village, 4 stelle del complesso Ethra Reserve, diventa il primo “superfamily” Bluserena, arricchito con nuovi servizi e novità pensate per i più piccini.

Il Kalidria Hotel & Thalasso Spa, 5 stelle anch’esso collocato all’interno del complesso Ethra Reserve, entra nel catalogo Bluserena con una offerta di pacchetti benessere.

Il 23 dicembre Bluserena inaugura la stagione invernale 2020/2021, con l’apertura dell’Hotel Sansicario Majestic, 4 stelle vicino Sestriere, inserito nel comprensorio della Vialattea, dotato di centro benessere e piscina. Anche per le vacanze sulla neve, l’azienda ha posto massima attenzione sulla sicurezza, con servizi conformi a norme e protocolli vigenti, pur garantendo, come sempre, comfort e divertimento.

Nella stagione estiva che si è appena conclusa, Bluserena ha fatto scelte rigorose, e costose, per garantire la piena sicurezza dei clienti e del proprio staff: ha ridotto la capienza dei villaggi al 50% rispetto alla normale occupazione; ha applicato protocolli di sicurezza severi certificati da Bureau Veritas.

Bluserena è presente in Sardegna, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Calabria e Piemonte, con villaggi turistici e hotel 4 stelle. Il gruppo è presente in Puglia con 2 hotel 5 stelle, di cui uno con Thalasso Spa, Centro Congressi e Terme.