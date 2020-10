Grimaldi Lines, nuovo collegamento Salerno-Cagliari

14/10/2020 15:15

La compagnia di navigazione implementa la tratta tra Campania e Sardegna, operata con cadenza trisettimanale in entrambe le direzioni con la nave Venezia

Un collegamento tutto nuovo per arricchire l’offerta da e per la destinazione Sardegna. Lo ha presentato Grimaldi Lines, che conferma la centralità dell’isola nei suoi piani di sviluppo con la Salerno-Cagliari, tratta che sarà inaugurata già questa settimana.

“In una situazione di difficoltà, come quella che stiamo vivendo, siamo particolarmente orgogliosi che Grimaldi Lines continui ad investire ed accrescere la sua offerta – ha dichiarato Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines –. La linea Salerno-Cagliari è un forte segnale di fiducia nella ripresa, che da Rimini lanciamo a tutto il settore del turismo”.

La linea avrà frequenza trisettimanale in entrambe le direzioni, con partenza dal porto campano ogni lunedì, mercoledì e venerdì e da Cagliari ogni martedì, giovedì e sabato. La nave Venezia, che la compagnia ha scelto per questa linea, è dotata di 96 cabine interne ed esterne, di tutti i servizi e può trasportare fino a 1.000 passeggeri e 200 auto per ogni viaggio effettuato.

Sul fronte tariffario, "l’offerta di promozioni speciali è ampia e articolata - spiega l'armatore in una nota -. Per chi prenota entro il 21 ottobre 2020, sulle linee che collegano la penisola italiana con Sardegna e Sicilia è in vigore la promozione Autunno d’amare, con il 50% di sconto sul supplemento cabina (diritti fissi esclusi) per partenze entro il 21 dicembre 2020". Sempre valide le tariffe Sardi Doc e Siciliani Doc, l'offerta Senior e sconti sulle tratte verso la Grecia.