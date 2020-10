Gnv apre il booking per il 2021

26/10/2020 16:06

La compagnia adotta una policy di cancellazioni più flessibile e offre la possibilità di prenotare le sue tratte fino al mese di settembre del prossimo anno

Grandi Navi Veloci apre le vendite del 2021,. La compagnia ha deciso di dare il via al booking per le sue tratte sino al settembre 2021, con sconti del 30% nei prossimi due mesi. L’obiettivo dell’armatore è quello di “consentire ai propri clienti di programmare il viaggio con maggiore flessibilità”: per questo motivo, Gnv ha inoltre deciso di eliminare le penali di annullamento (fino a 20 giorni prima della partenza) e le penali di sostituzione (a esclusione delle linee Sète – Tangeri e Sète – Nador). Infine, il contributo di prevendita viene ridotto dal 30% al 10% del costo totale del biglietto (importo minimo €50,00).



“Tutti i passeggeri – spiega la società del gruppo Msc in una nota - potranno viaggiare in sicurezza con Gnv, la prima compagnia al mondo nel settore dei traghetti a ricevere la Biosafety Trust Certification, l'innovativo schema di certificazione di Rina per prevenire e mitigare la diffusione di infezioni nei luoghi di aggregazione.La Certificazione Biosafety Trust del Rina testimonia che la compagnia si è dotata di un sistema di gestione per la prevenzione e il controllo delle infezioni a bordo delle proprie navi, nei terminal portuali italiani merci e passeggeri, e negli uffici amministrativi, che garantisce l’osservazione, la corretta gestione, la prevenzione e la riduzione di qualsiasi rischio di incolumità biologica, in modo strutturato nel tempo".



Fondata nel 1992, Gnv ha una flotta di 16 navi e opera 11 linee internazionali e 7 nazionali, da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, Tunisia e Marocco.