Al mercato serve una distribuzione forte

04/11/2020 08:33

"Quando ci sarà la ripartenza, il cliente ricercherà la rete fisica in base al moderno principio della propensione all’acquisto che vede sempre di più l'integrazione dell'online e dell'offline", dice Caravita, presidente Fiavet Emilia Romagna e Marche - di Stefania Vicini

"Quando si ripartirà ci sarà bisogno di una distribuzione forte, non solo della casa madre, dei grandi gruppi...perché quella della forza è una condizione che è data anche dal presidio del territorio, dal negozio di prossimità". A parlare è Massimo Caravita, presidente di Fiavet Emilia Romagna e Marche, che si sofferma ad analizzare il momento contingente per cercare di capire come sarà quello futuro.

Cosa servirà alle adv all'atto della ripartenza? "La vicenda Covid ha portato un’accelerazione sul mercato tale per cui è nata la consapevolezza che l’agenzia trova beneficio nell’affiancare un brand forte al proprio", osserva.

Nel momento in cui gli si fa presente che molti negozi fisici, al di là del settore del travel, stanno chiudendo o riprogettando il loro modo d'essere, Caravita osserva che "una compressione delle attività porta ad un indebolimento della rete fisica che non è positivo sotto molteplici aspetti. Infatti, quando ci sarà la ripartenza, il cliente ricercherà la rete fisica in base al moderno principio della propensione all’acquisto che vede sempre di più l'integrazione dell'online e dell'offline, come già avviene in tantissimi settori". A suo dire c'è una "integrazione fortissima tra le due parti, che non sono imprescindibili, ma è anche vero che se l'adv diventa sempre più piccola o sparisce, lasciando posto ad altre figure professionali senza vetrina, in tutto ciò verrà a mancare un pezzo fondamentale per il sostegno e il rilancio delle vendite del turismo organizzato - fa presente il manager - e spingerà il cliente a fare shopping sull’online disintermediato".

