Clia: sospensione delle crociere fino al 31 dicembre

04/11/2020 11:02

Ogni giorno senza operazioni negli Stati Uniti si traduce in quasi 1.000 posti di lavoro persi. Da metà marzo ad oggi, si stima una perdita di oltre 25 mld di dollari in attività economica e oltre 164mila posti di lavoro americani

Le compagnie di crociera membri della Clia hanno esteso la sospensione delle operazioni di crociera fino al 31 dicembre, a seguito dell'ultimo ordine del Cdc, che ha posto fine al divieto di navigazione delle navi da crociera, ma lo ha sostituito con una vasta serie di requisiti che le compagnie devono impegnarsi a riprendere per navigare nelle acque statunitensi.

L'associazione, i cui membri rappresentano il 95% della capacità globale di crociere oceaniche, ha affermato che "utilizzerà il resto dell'anno per prepararsi all'implementazione di ampie misure per affrontare la sicurezza del covid-19 con la guida di esperti di salute pubblica esterni e il Cdc".

I maggiori membri di Clia - Norwegian Cruise Line Holdings, Msc Crociere, Royal Caribbean Group e Carnival Corp. - hanno già sospeso le loro operazioni fino al 31 dicembre in risposta all'ordine Cdc.

Dal canto suo Clia ha affermato, come si legge su Travel Weekly che la mossa fornirà ai suoi membri più tempo per "allineare l'ampia preparazione del settore dei protocolli sanitari con i requisiti di implementazione secondo il Framework for Conditional Sailing del Cdc. Lavoreremo con urgenza per promuovere un ritorno responsabile alla crociera pur mantenendo un focus su misure efficaci e basate sulla scienza per proteggere la salute pubblica".

Clia ha affermato che ogni giorno senza operazioni di crociera negli Stati Uniti si traduce in quasi 1.000 posti di lavoro persi e che da metà marzo ad oggi, si stima che la sospensione delle operazioni di crociera abbia comportato una perdita di oltre 25 miliardi di dollari in attività economica e oltre 164.000 posti di lavoro americani.