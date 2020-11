Il sostegno dell’Ue al turismo passa al vaglio della Corte

05/11/2020 08:34

All'esame se i finanziamenti per gli investimenti pubblici nel settore siano stati efficaci e cosa stia facendo l’Unione per contenere le ricadute negative della crisi scaturita dalla pandemia

La politica dell’Ue in materia di turismo mira a preservare la posizione dell’Europa quale principale destinazione turistica, massimizzando al contempo il contributo del settore alla crescita e all’occupazione e promuovendo la cooperazione tra i Paesi dell’Ue. Nel 2019 l’Unione europea è stata la regione più visitata al mondo: si stima che il turismo rappresenti circa il 10 % del Pil e il 12 % di tutti i posti di lavoro dell’UE.

Il sostegno finanziario al turismo proviene soprattutto dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e dal Fondo di coesione (Fc). Nel periodo 2014-2020 questi due fondi, congiuntamente, hanno destinato al turismo 4 miliardi di euro. Finora, hanno cofinanziato quasi 10 000 progetti concernenti un’ampia gamma di attività, dalla promozione all’ospitalità, alle infrastrutture e allo sviluppo delle attrazioni locali.

Nel 2020 la pandemia ha messo a rischio oltre 7 milioni di posti di lavoro nel settore del turismo e molte imprese e attività accessorie rischiano il fallimento. Inoltre, la ripresa è ostacolata dalle restrizioni ai viaggi e dalle misure sanitarie. Al momento, l’Ue sostiene il turismo fronteggiando la crisi di liquidità del settore e proponendo procedure e criteri armonizzati per ripristinare una libera circolazione che sia sicura e priva di restrizioni. Inoltre, oltre a esaminare in che modo rendere il settore turistico dell’Ue più resiliente agli shock economici, la Commissione ha individuato le sfide a più lungo termine riguardanti sostenibilità, digitalizzazione e competitività delle piccole e medie imprese del comparto.

“Gli investimenti nel turismo incidono sulla vita di molti cittadini dell’Ue, in qualità sia di lavoratori che di consumatori - ha dichiarato Pietro Russo, membro della Corte responsabile dell’audit -. La Corte intende verificare se la spesa dell’Ue a favore del settore sia stata finora efficace. Analizzerà anche le misure adottate dalla Commissione per contenere le ricadute negative della crisi indotta dalla Covid-19 sul turismo”.

La Corte esaminerà quanto realizzato dalla Commissione per far sì che i finanziamenti dell’Ue forniti tramite il Fesr e/o l’Fc a sostegno degli investimenti pubblici nel turismo siano efficaci. Passerà in rassegna quattro Stati membri (Ungheria, Polonia, Spagna e Romania) per esaminare come siano stati orientati i finanziamenti, nonché una serie di progetti pubblici rientranti in selezionati programmi operativi del periodo 2014-2020. Saranno inoltre valutati alcuni progetti pubblici conclusi, che sono stati finanziati durante il periodo di programmazione 2007-2013, allo scopo di appurare se siano ancora economicamente sostenibili. Con le risultanze di questo audit, la cui pubblicazione è prevista per il terzo trimestre del 2021, la Corte intende fornire un contributo utile all’aggiornamento della strategia della Commissione per il settore del turismo dell’Ue nel periodo postpandemico.