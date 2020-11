Emilia Romagna, più sostegno a fondo perduto per le adv

04/11/2020 17:15

Duemila euro per le adv online, quattromila per quelle fisiche, con ulteriori aumenti per le "Agenzie Sicure". La soddisfazione del presidente Fiavet regionale Massimo Caravita

Più risorse economiche in favore delle adv dell’Emilia Romagna. E’ questa la novità sugli ormai celebri “ristori”, con la Giunta regionale che - su proposta dell’assessore Corsini – ha aumentato le misure dei contributi concedibili e liquidabili una tantum a fondo perduto.

Così, alle adv online andranno 2.000 euro, mentre 4.000 euro spetteranno alle adv con unità locali aperte al pubblico. In più, il contributo sarà aumentato a un massimo di 5.000 euro (in base alla disponibilità di risorse) per le agenzie che, alla data di presentazione della domanda, risultano iscritte all’elenco “Agenzie Sicure”. Riaperti anche i termini per la presentazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 di oggi e fino alle ore 13.00 del 9 novembre 2020.

“Nel momento più duro per la nostra categoria - commenta Massimo Caravita, presidente della Fiavet Emilia-Romagna e Marche - e visti anche i contenuti del nuovo Dpcm che avranno l’effetto di azzerare la possibilità di operare delle nostre agenzie, sentire il supporto e il sostegno fattivo della Regione Emilia-Romagna e dell’assessore Corsini ci dà speranza e fiducia per il futuro, insegnandoci che il dialogo costante e costruttivo con le istituzioni sia un elemento imprescindibile per contrastare la crisi. Proprio su questa strada, si dovrà continuare anche nei prossimi mesi a lavorare, nella salvaguardia delle nostre aziende e dei nostri dipendenti, che rappresentano una risorsa strategica per il turismo regionale e nazionale”.