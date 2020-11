Assaeroporti chiede la creazione di un fondo sul modello tedesco

10/11/2020 10:38

Il nostro sistema aeroportuale necessita di 1 miliardo. Persi 1,5 miliardi tra marzo e settembre. "Ecco perché serve un provvedimento rapido altrimenti non si arriva alla fine dell’anno", dice il presidente Palenzona

Fabrizio Palenzona, presidente di Assaeroporti, lo dice molto chiaramente: "Senza un fondo di compensazione, come quello adottato dalla Germania, gli aeroporti hanno un’autonomia molto limitata: reggiamo solo fino alla fine dell’anno". Il manager lancia l'allarme nel corso di una intervista pubblicata su Repubblica e rivela l'auspicio di un intervento in extremis da parte del governo a sostegno delle società di gestione degli scali.

In Italia

La situazione degli scali italiani fa i conti con un drastico crollo dei ricavi, causa pandemia. Da qui la necessità che il settore venga "sostenuto, ma occorre fare presto: rischiamo di minare un asset strategico per il Paese - sottolinea il presidente -. Oggi siamo un elemento centrale dell’economia, ma domani non si potrà ricostruire tutto in un mese. E quindi chiediamo di prendere atto che c’è un sistema vitale, senza seguire i pregiudizi".

L'esempio della Germania

Sul tema degli aiuti, si fa presente la mossa fatta dagli Stati europei, che hanno elargito oltre 31 miliardi alle compagnie e molto meno agli scali. A tal proposito Palenzona osserva che "gli aeroporti senza compagnie non funzionano e viceversa. E noi abbiamo problemi molto seri da affrontare: in Italia occupiamo circa 150mila addetti direttamente, ma ne muoviamo 880mila in totale. Gli Stati fanno bene a sostenere i vettori, ma si sottovaluta il ruolo degli aeroporti. Anche se gli scali hanno una capacità di resistenza più alta, negli altri Paesi si è provveduto a offrire robusti sostegni finanziari. La Germania ha investito 1,3 miliardi con un metodo che funziona e su quella falsariga chiediamo la creazione di un fondo".

Parlando di cifre il nostro sistema aeroportuale necessita di 1 miliardo, afferma Palenzona. Quanto alla ripresa osserva che "il settore in ogni caso non si riprenderà prima del 2024 o 2025 e oggi dobbiamo discutere di occupazione e garanzie, compresa la cig che va prorogata di 12 mesi. Noi non vogliamo e non possiamo perdere personale specializzato. Spero che nella Legge di Bilancio si trovi spazio per noi".

Scali a rischio chiusura

Il dato ormai è noto, in Europa sono a rischio chiusura almeno 200 aeroporti. Al riguardo il presidente osserva che "il problema è uguale per tutti, ma chi ha strumenti e forza reagisce meglio. Gli altri, invece, senza i necessari finanziamenti rischiano la chiusura. Questo vale anche per gli aeroporti minori che sono strategici per la mobilità di intere regioni. Insisto: il rischio è l’isolamento di aree del nostro Paese".

Sempre in termini di cifre, quanto al calo dei ricavi in Italia, Palenzona asserisce che "abbiamo perso 1,5 miliardi tra marzo e settembre. Ecco perché serve un provvedimento rapido altrimenti non si arriva alla fine dell’anno".

E la nuova Alitalia?

In finale di intervista una battuta sulla nuova Alitalia. Cosa ne pensa il presidente? Palenzona lo chiarisce subito: "Evitiamo subito dei preconcetti: è giusto che un Paese di queste dimensioni, ricco di turismo e storia, abbia una compagnia di bandiera forte, ma dobbiamo fare i conti con la realtà. In 20 anni ogni tentativo è stato fatto e poi buttato via. Solo grazie ad un consolidamento europeo e ad un’alleanza con Lufthansa vedo una possibile salvezza".

E una battuta sul tema del Piano aeroporti. Il manager ne mette in luce la sua complessità, "fare un nuovo progetto per gli scali non è come cambiare i calzini la mattina. C’è l’esigenza di un restyling? Facciamolo: ma a ragion veduta e solo per esigenze concrete", afferma.