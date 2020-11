Lufthansa: polizza Covid come prodotto opzionale

10/11/2020 15:58

Il vettore inizierà a testare gratuitamente i voli Covid free tra Monaco e Amburgo

Lufthansa offre ai passeggeri la possibilità di prenotare un’assicurazione dedicata al Covid. Due le opzioni: "Travel Care" e "Travel Care Plus". Con il pacchetto Travel Care, i viaggiatori saranno supportati se sono costretti alla quarantena a causa di un'infezione da Covid-19.

Il pacchetto comprende anche l'assicurazione per interruzione del viaggio e annullamento dello stesso. Secondo il sito web ufficiale di Lufthansa, "l'opzione Travel Care include un risarcimento per il passeggero nel caso in cui debba entrare in quarantena a destinazione a causa di un'infezione da Covid-19."

I viaggiatori hanno anche la possibilità di passare al pacchetto assicurativo "Travel Care Plu"s. Insieme a tutti i vantaggi dell’opzione "Travel Care", i passeggeri "Travel Care Plus" sono coperti da tutte le spese mediche relative a un'infezione da Covid-19, compresi i costi di rimpatrio medico di emergenza.

Diverse compagnie aeree in tutto il mondo hanno introdotto la copertura Covid nelle loro polizze assicurative negli ultimi mesi. Etihad Airways, Virgin Atlantic e WestJet sono alcuni esempi. L'iniziativa del Gruppo Lufthansa differisce in quanto la copertura è facoltativa, rendendo il vettore, "... una delle prime compagnie aeree a offrire ai propri clienti un'assicurazione di viaggio con copertura Covid-19 come prodotto di viaggio aggiuntivo".

Il partner assicurativo a lungo termine del Gruppo Lufthansa è Aig, una multinazionale americana.

Il vettore ha nel frattempo deciso che inizierà a testare gratuitamente i voli Covid free tra Monaco e Amburgo a partire da giovedì 12 novembre. In collaborazione con gli aeroporti di Monaco e Amburgo e con le aziende biotecnologiche Centogene e il centro di Assistenza medica del gruppo Medicover, Mvz Martinsried, la compagnia metterà a disposizione dei propri clienti la possibilità, al momento su due voli giornalieri, di essere testai gratuitamente per il Covid almeno 48 ore prima della partenza. I pax che non vogliono sottoporsi al test saranno trasferiti su un volo alternativo senza costi aggiuntivi. L’iniziativa di Lh segue quelle similari di Alitalia sulle tratte Roma-Milano e in Austria.